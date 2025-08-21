El mapa que nos enseñaron en la escuela... está equivocado: así se ve el mundo en realidad

En vivo Radio La Red
El mapa de los países

Una organización internacional plantea una revisión completa del mapa que aprendimos a dibujar de chicos. Hay países y continentes postergados, que tienen un tamaño mucho menor a lo que son en realidad.

por Roberto Adrián Maidana |
El verdadero mapa de la Tierra. Con el tamaño adecuado de cada país

"Corrijamos el mapa del Mundo". Parece un desafío para una profesora de geografía luego de una prueba. Pero no, es una consigna mundial para conseguir un cambio revolucionario. Durante más de 450 años, hemos basado nuestra comprensión en base al llamado "mapa de Mercator", que se estandarizó en las medidas de los países y de los continentes.

En especial, los que impulsan este cambio de visión de nuestro planeta y los países son de África. Reclaman que en la cartografía también se impuso la supremacía y los intereses de unos países sobre otros. Esto ha llevado a tener un mapa que pese a que se lo considera fidedigno, en realidad, está errado en sus proporciones. Así, Europa y Estados Unidos tienen una supremacía a simple vista en los mapas que no se corresponde con sus reales dimensiones. Para quienes quieren "cambiar el mapa", el que todos conocemos reedita el poderío económico o cultural de los países.

Aseguran que solo se trata de poder y percepción y, por lo tanto, debe cambiar. Es una suerte de cruzada para lograr que la iniciativa de "Equal Earth", consiga cambiar el planisferio al que estamos acostumbrados.

un mapa proporcionado
El nuevo mapa propuesto para la Tierra cambia las proporciones de los países y continentes. (Foto: Equal Earth)

¿Desterrar el mapa "Mercator"?

El mapa de Mercator es una de las proyecciones cartográficas más famosas y utilizadas en la historia. Fue creado en 1569 por el geógrafo y cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Su objetivo principal fue el de ayudar a la navegación marítima en plena era de los descubrimientos.

Su característica esencial es que transforma la superficie esférica de la Tierra en un rectángulo, de modo que las líneas de rumbo constante -llamadas loxodrómicas - se representan como rectas. Esto facilitaba que los marinos pudieran trazar cursos con brújula de manera sencilla, sin cálculos complejos.

Sin embargo, la proyección realizada por Mercator presenta una gran distorsión en las áreas. A medida que se avanza hacia los polos, los territorios se ven exageradamente agrandados. El ejemplo más claro es Groenlandia: aparece casi del tamaño de África, cuando, en realidad, es unas 14 veces menor. En sentido contrario, África es un continente postergado, también en la cartografía universal.

África y Groenlandia
Si el mapa de

Pese a estas limitaciones, el mapa de Mercator se convirtió en el estándar de referencia durante siglos y aún hoy sigue siendo muy usado en contextos de navegación. Incluso plataformas digitales, como Google Maps, mantiene la fidelidad de los ángulos y direcciones. No obstante, para representar el tamaño real de los continentes, se prefieren proyecciones más equitativas como la Gall-Peters o la Equal Earth.

mapa satelital

No es otra cara del "Terraplanismo"

La iniciativa Equal Earth es una propuesta cartográfica que busca ofrecer una representación más justa del tamaño real de los continentes y países, sin caer en las distorsiones extremas del mapa de Mercator. Fue presentada en 2018 por cartógrafos que buscaban una alternativa visualmente atractiva, fácil de leer y, sobre todo, más equitativa. Su principal característica es que conserva las proporciones de las áreas: África, América del Sur o Asia aparecen en sus dimensiones reales, evitando la falsa impresión de superioridad territorial que generan otras proyecciones.

A diferencia de los terraplanistas, la iniciativa Equal Earth no niega la forma esférica del planeta ni rechaza la ciencia. Al contrario, parte del reconocimiento de que la Tierra es un geoide y que cualquier intento de trasladar su superficie a un plano implica inevitablemente algún grado de distorsión. La clave está en elegir qué priorizar: Equal Earth privilegia la justicia visual y educativa en lugar de la navegación.

Mientras los terraplanistas basan sus argumentos en creencias pseudocientíficas sin evidencia, Equal Earth es un desarrollo académico que se apoya en matemáticas y cartografía moderna. Es por eso que están en la etapa de juntar voluntades de todo el mundo para lograr que, al menos, se estudie "adaptar el mapa de los planisferios".

Si uno puede ver actualmente su casa por las aplicaciones con vistas satelitales y allí siempre la encuentra más chica de lo que es, suena lógico, pedir que se adecúe a la realidad. ¿Pasará lo mismo con los mapas que conocemos?

