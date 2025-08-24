María Julia Oliván volvió a trabajar tras la dramática internación por las quemaduras: "Regresé de la muerte"

Embed

Y contó que durante la internación se acordó de su colega y amigo Jorge Lanata: “Soñé con Jorge, lo tuve presente como a mi hijo y a mi marido. Imaginé que me decía ‘Oliván, andate a la terapia intensiva intermedia y quedate dos meses’. Muchas veces me hacían hace notas como ‘24 horas en un cotolengo, o en un piquete’. Sin todas las enfermedades que tenía Jorge, pero era como contar cómo llevar el fentanilo y la ketamina encima”.

“Cuando Jorge estaba internado, yo me enojaba por cómo se difundían las boludeces que decía Jorge bajo los efectos de la analgesia y yo estaba haciendo lo mismo. Estaba diciendo un montón de boludeces bajo el efecto de los analgésicos”, continuó la periodista.

Y destacó la contención de los médicos y enfermeros que la acompañaron en ese largo proceso y cómo esto la unió más a sus afectos: “Para mí el hospital son los enfermeros. Me encontré con mis amigos del colegio, conocí a los enfermeros que para mí son una historia aparte. Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo. Vamos a festejar con champagne, le guste a quien le guste y al que no le guste, fuck you“.

El emotivo video de María Julia Oliván volviendo a caminar a dos meses del accidente

Tras dos meses internada, María Julia Oliván compartió un emotivo video en el que se la ve dando sus primeros pasos luego del accidente que sufrió y que le provocó graves quemaduras.

“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”, expresó la periodista con mucha emoción. Y luego destacó qué sintió al volver a ponerse de pie tras tanto tiempo en la cama del hospital.

"Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado. Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número. A esta altura yo ya sabía lo que estábamos pidiendo pero no que más nos iba a dar en que nunca nos deja tirados", señaló.

En la grabación Oliván afirma que le pica toda la pierna tras tanto tiempo sin movilidad y la médica la contiene: “Recuperate primero porque es cansador. Ahora estás con adrenalina y no lo estás sintiendo, pero después te va a pasar factura. Es normal que estés mareada por todo el tiempo que estuviste acostada”.