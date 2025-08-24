María Julia Oliván volvió a trabajar tras la dramática internación por las quemaduras: "Regresé de la muerte"

María Julia Oliván sufrió un accidente doméstico hace dos meses que le produjo graves quemaduras en su cuerpo y por el que pasó por 17 operaciones y más de dos meses de internación.
La periodista María Julia Oliván volvió a su programa de streaming a más de dos meses del accidente que le provocó graves quemaduras y por el que pasó por 17 operaciones.
Al regresar al trabajo en su programa de streaming la periodista no pudo evitar emocionarse y terminó descorchando un champagne a modo de festejo por esta nueva etapa que vive.
“Me prendí fuego, básicamente. Estoy de regreso de la muerte o algo parecido", dijo la periodista. Y recordó: “Estuve sin poder levantarme de la cama durante dos meses. La semana pasada recién me pude levantar”.
María Julia Oliván subrayó el apoyo de su marido, Ariel Straccia, y de su madre: “Mi mamá es fuerte aunque tenga 82 años. Me daba mucha lástima como podía yo dejar a mi mamá llorando. no me podía ir y dejarla a ella así. Mi mamá volvió a maternar. Yo estaba tan emocionada, hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá".
Y contó que durante la internación se acordó de su colega y amigo Jorge Lanata: “Soñé con Jorge, lo tuve presente como a mi hijo y a mi marido. Imaginé que me decía ‘Oliván, andate a la terapia intensiva intermedia y quedate dos meses’. Muchas veces me hacían hace notas como ‘24 horas en un cotolengo, o en un piquete’. Sin todas las enfermedades que tenía Jorge, pero era como contar cómo llevar el fentanilo y la ketamina encima”.
“Cuando Jorge estaba internado, yo me enojaba por cómo se difundían las boludeces que decía Jorge bajo los efectos de la analgesia y yo estaba haciendo lo mismo. Estaba diciendo un montón de boludeces bajo el efecto de los analgésicos”, continuó la periodista.
Y destacó la contención de los médicos y enfermeros que la acompañaron en ese largo proceso y cómo esto la unió más a sus afectos: “Para mí el hospital son los enfermeros. Me encontré con mis amigos del colegio, conocí a los enfermeros que para mí son una historia aparte. Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo. Vamos a festejar con champagne, le guste a quien le guste y al que no le guste, fuck you“.
Tras dos meses internada, María Julia Oliván compartió un emotivo video en el que se la ve dando sus primeros pasos luego del accidente que sufrió y que le provocó graves quemaduras.
“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”, expresó la periodista con mucha emoción. Y luego destacó qué sintió al volver a ponerse de pie tras tanto tiempo en la cama del hospital.
"Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado. Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número. A esta altura yo ya sabía lo que estábamos pidiendo pero no que más nos iba a dar en que nunca nos deja tirados", señaló.
En la grabación Oliván afirma que le pica toda la pierna tras tanto tiempo sin movilidad y la médica la contiene: “Recuperate primero porque es cansador. Ahora estás con adrenalina y no lo estás sintiendo, pero después te va a pasar factura. Es normal que estés mareada por todo el tiempo que estuviste acostada”.