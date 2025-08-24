En vivo Radio La Red
Pago único de $200.000 para AUH y SUAF: el trámite que pocos conocen de ANSES

ANSES confirmó un pago extraordinario que alcanza los $200.000 para quienes cobran AUH y SUAF, pero se trata de un beneficio poco difundido y que requiere un trámite específico para poder acceder.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de septiembre de 2025 la asignación por matrimonio, uno de los pagos únicos más consultados del sistema, se elevará a $100.441 por cada integrante de la pareja. La medida se enmarca en el aumento general del 1,9% que estableció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y alcanza a trabajadores en relación de dependencia cubiertos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), beneficiarios del fondo de desempleo y de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

Calendario completo de ANSES para septiembre 2025: jubilados, pensionados y AUH

El incremento, dispuesto en la Resolución 279/2025, eleva el monto desde los $98.568 vigentes en agosto y tendrá validez en todo el país. Cabe recordar que en este caso no existe un adicional por zona desfavorable, como sí ocurre con otros beneficios sociales y previsionales.

Qué es la asignación por matrimonio y a quiénes beneficia

La asignación por matrimonio es un beneficio de pago único que busca acompañar económicamente a los trabajadores formales y a ciertos beneficiarios de prestaciones sociales en un momento significativo de su vida personal. Se trata de un refuerzo que se cobra por única vez y que está disponible para cada uno de los cónyuges, siempre que ambos cumplan con los requisitos.

En concreto, pueden acceder:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Trabajadores temporarios (con contrato eventual o de temporada).

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Por lo tanto, en los casos en los que ambos integrantes de la pareja estén incluidos dentro de alguno de estos grupos, los dos pueden cobrar la asignación, lo que duplica el monto percibido y eleva el beneficio a más de $200.000 por matrimonio celebrado.

ANSES MATRIMONIO.jpg

Requisitos de ingresos: nuevos topes del SUAF

Como ocurre con todas las asignaciones familiares del SUAF, la asignación por matrimonio está sujeta a topes de ingresos. Con la actualización de septiembre, los límites serán los siguientes:

  • Tope individual: $2.359.257.

  • Tope grupal (suma de ingresos familiares): $4.718.514.

Esto significa que ninguno de los cónyuges puede superar el tope individual, y a la vez la suma de los ingresos de ambos no debe superar el máximo familiar.

Un punto importante a remarcar es que, a diferencia de otras prestaciones sociales, la asignación por matrimonio no está disponible para monotributistas, aun cuando estos se encuentren alcanzados por el SUAF.

Del mismo modo, quedan excluidos de este beneficio quienes perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, que forman parte de otro régimen de asistencia.

Cómo tramitar el pago único por matrimonio en ANSES

El trámite para acceder a esta asignación es obligatoriamente a demanda: no se otorga de forma automática, por lo que los interesados deben iniciarlo dentro de un plazo específico.

Los tiempos que marca la normativa son claros: se puede solicitar desde los 2 meses posteriores hasta los 2 años después de celebrado el matrimonio civil. Una vez vencido ese período, el derecho caduca.

Requisitos de documentación:

  • Certificado de matrimonio emitido por el registro civil.

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada cónyuge.

El trámite puede iniciarse de dos maneras:

  • De manera presencial en ANSES, con turno previo gestionado a través del sitio web oficial.

  • Vía online, utilizando el servicio de Atención Virtual, para lo cual es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.

Un detalle que genera muchas dudas: el monto liquidado corresponde al vigente en el mes de la fecha del matrimonio, no al del momento del trámite. Es decir, si una pareja se casa en agosto de 2025 y presenta la solicitud en noviembre, el pago será de $98.568, aunque en noviembre el valor ya sea mayor.

