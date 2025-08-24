ANSES: jubilados podrán pedir créditos de hasta $2.000.000 desde el celular

Este esquema permite que los jubilados planifiquen con tranquilidad el pago, sin sorpresas en el importe de las cuotas.

El simulador de préstamos: la herramienta clave

Una de las innovaciones más importantes del programa es el simulador de préstamos online, disponible en la plataforma Mayores Activos.

Con esta herramienta, los beneficiarios pueden:

Calcular en segundos la cuota mensual en función del monto y plazo elegido.

Conocer el importe máximo disponible , de acuerdo con sus ingresos.

Comparar diferentes escenarios antes de solicitar el crédito, asegurándose de que la cuota no impacte de manera negativa en el presupuesto familiar.

El uso del simulador es sencillo y evita errores al momento de decidir cuánto dinero solicitar. Además, promueve la transparencia, ya que el jubilado sabe de antemano cuánto deberá pagar mes a mes.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito desde el celular

El trámite es 100% digital y puede completarse en pocos minutos desde el celular o la computadora.

Ingresar a Tu Banco o Mayores Activos con usuario y contraseña.

Seleccionar la opción “Préstamos” y luego pulsar en “+” para ver todas las alternativas.

Elegir el préstamo y completar los datos solicitados: importe, destino y plazo.

Usar el simulador para calcular la cuota antes de confirmar.

Validar y confirmar la operación. Una vez aprobada, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta del solicitante.

Descuento automático: las cuotas se descuentan del recibo de jubilación o pensión, o directamente de la cuenta bancaria.

De esta manera, no es necesario acudir a una sucursal ni firmar documentación en papel.

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario

¿Cómo se calculan las cuotas?

El préstamo utiliza el sistema francés de amortización, lo que significa que las cuotas son fijas y consecutivas. Esto facilita la planificación financiera de los jubilados, ya que no habrá aumentos sorpresivos.

Un dato clave es que la cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos del jubilado o pensionado. Este límite garantiza que el crédito no comprometa de manera excesiva el haber mensual.

Para quienes están registrados en el aplicativo e@descuentos, el pago se descuenta automáticamente del recibo de jubilación o pensión, lo que evita olvidos y posibles recargos.

Ventajas del crédito 100% online

Frente a los préstamos tradicionales, el crédito digital de Banco Nación y ANSES presenta ventajas significativas:

Gestión digital completa: desde la simulación hasta la acreditación del dinero.

Rapidez: la aprobación puede concretarse en minutos.

Acreditación automática: el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria.

Flexibilidad: plazos de hasta 72 meses para ajustar la cuota según la capacidad de pago.

Seguridad: sin trámites presenciales ni traslados innecesarios.

Destino libre: el solicitante puede usar el dinero como lo necesite.

Estas características hacen que el programa sea especialmente útil para adultos mayores que buscan comodidad, rapidez y seguridad al momento de acceder a financiamiento.

¿Quiénes pueden acceder al préstamo?

El crédito está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES.

Entre los requisitos generales se destacan:

Ser titular de un haber jubilatorio o pensión depositado en el Banco Nación.

Contar con usuario y clave para ingresar a la plataforma online.

Que el monto de la cuota no supere el 35% del ingreso neto mensual.

No se requiere garante ni aval, ya que la garantía es el propio haber previsional.