Donald Trump le pidió a China, Francia y Reino Unido que envíen barcos al estrecho de Ormuz

La isla de Kharg es clave para la economía iraní: alrededor del 90% del petróleo que exporta el país se almacena y embarca desde ese punto, lo que la convierte en un objetivo estratégico dentro del conflicto.

Irán amenaza con atacar empresas estadounidenses

Tras el ataque, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que su país podría responder atacando instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si continúan los bombardeos contra la infraestructura energética iraní.

R6KSHMXDW5ATFNWSTRHM3W7G2Y El canciller iraní, Abbas Araghchi (Europa Press/Contacto/Icana News Agency)

El funcionario señaló que, en caso de nuevos ataques, las fuerzas iraníes podrían apuntar contra sedes o activos de compañías vinculadas a Estados Unidos en la región, incluidas aquellas en las que el país norteamericano tenga participación accionaria.

Israel busca mejorar sus alertas ante misiles iraníes

En paralelo al conflicto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que están trabajando para mejorar la precisión de su sistema de alerta temprana frente a posibles ataques con misiles balísticos provenientes de Irán. El proyecto está a cargo del Mando del Frente Interno, que busca optimizar las advertencias que reciben los civiles cuando se detecta el lanzamiento de proyectiles.

Actualmente, las alertas se emiten poco después de que los sistemas militares identifican el lanzamiento de un misil, aunque en ese momento todavía no es posible determinar con exactitud el punto de impacto. Por ese motivo, las primeras advertencias suelen abarcar zonas amplias del territorio, mientras que las sirenas se activan más tarde en áreas específicas cuando la trayectoria del misil se vuelve más clara.

ataque-iran-estrecho-ormuz-VFXJHUJ5E5E3TEGDINPGV3JIA4 Tres barcos fueron alcanzados por proyectiles en las últimas horas en las proximidades del estrecho de Ormuz.EFE

Tras dos semanas de ajustes en medio del conflicto, el objetivo del sistema israelí es reducir el área de las alertas tempranas y disminuir en un 50% los casos en los que la población recibe una advertencia preventiva sin que finalmente se activen las sirenas en su localidad.