Donald Trump le pidió a China, Francia y Reino Unido que envíen barcos al estrecho de Ormuz
Además, Irán advirtió que su país podría responder atacando instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si continúan los bombardeos.
Donad Trump le pidió a China, Francia y Reino Unido que envíen barcos al estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, pidió este sábado a China, Francia y el Reino Unido que desplieguen barcos para colaborar en la seguridad del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo. En ese marco, también lanzó una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que Estados Unidos “bombardeará sin piedad la costa” iraní y hundirá embarcaciones si continúan las amenazas al comercio internacional.
“De una forma u otra, pronto conseguiremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre”, afirmó Trump en un mensaje difundido en su red social Truth Social, en medio de la escalada militar en Oriente Medio. En otra publicación, el mandatario estadounidense sostuvo que Irán está “totalmente derrotado” tras dos semanas de operaciones militares en la región, en el marco de la ofensiva denominada “Furia Épica”.
Según Trump, Teherán estaría buscando negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, aunque dejó en claro que no aceptará cualquier tipo de negociación. “Los medios que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría”, escribió el presidente.
Las declaraciones del mandatario se produjeron pocas horas después de que Estados Unidos lanzara un ataque aéreo contra la isla iraní de Kharg, considerada el principal centro de exportación petrolera de la República Islámica. Trump calificó la ofensiva como “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente” y aseguró que todos los objetivos militares de la isla fueron “aniquilados”.
La isla de Kharg es clave para la economía iraní: alrededor del 90% del petróleo que exporta el país se almacena y embarca desde ese punto, lo que la convierte en un objetivo estratégico dentro del conflicto.
Irán amenaza con atacar empresas estadounidenses
Tras el ataque, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que su país podría responder atacando instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si continúan los bombardeos contra la infraestructura energética iraní.
El funcionario señaló que, en caso de nuevos ataques, las fuerzas iraníes podrían apuntar contra sedes o activos de compañías vinculadas a Estados Unidos en la región, incluidas aquellas en las que el país norteamericano tenga participación accionaria.
Israel busca mejorar sus alertas ante misiles iraníes
En paralelo al conflicto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que están trabajando para mejorar la precisión de su sistema de alerta temprana frente a posibles ataques con misiles balísticos provenientes de Irán. El proyecto está a cargo del Mando del Frente Interno, que busca optimizar las advertencias que reciben los civiles cuando se detecta el lanzamiento de proyectiles.
Actualmente, las alertas se emiten poco después de que los sistemas militares identifican el lanzamiento de un misil, aunque en ese momento todavía no es posible determinar con exactitud el punto de impacto. Por ese motivo, las primeras advertencias suelen abarcar zonas amplias del territorio, mientras que las sirenas se activan más tarde en áreas específicas cuando la trayectoria del misil se vuelve más clara.
Tras dos semanas de ajustes en medio del conflicto, el objetivo del sistema israelí es reducir el área de las alertas tempranas y disminuir en un 50% los casos en los que la población recibe una advertencia preventiva sin que finalmente se activen las sirenas en su localidad.