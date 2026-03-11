La guerra en Medio Oriente sigue sacudiendo los mercados: vuelve a subir el petróleo

Aunque luego el precio retrocedió, los analistas advierten que la volatilidad seguirá mientras continúe la guerra y el tránsito por el estrecho de Ormuz permanezca bajo amenaza. Por lo que este precio del miércoles, ya casi de 92 dólares, es mucho mas ajustado a lo que puede esperarse con la guerra de Medio Oriente que pese a l0s dichos de Donald Trump, sigue sumando días de bombardeos.

la subida del petroleo El combustible en el mundo vuelve a subir por otro acomodamiento hacia arriba del petróleo. (Foto: Reuters)

Una suba atada a la crisis en Medio Oriente

Los mercados se mantuvieron estables el miércoles en medio de los continuos ataques contra Irán y los bombardeos de represalia iraníes dirigidos contra Israel y aliados de Estados Unidos en la región.

Los inversores de todo el mundo siguen con especial atención el estrecho de Ormuz, una angosta vía marítima entre Irán y Omán que separa a los mayores productores de petróleo y gas natural del mundo de sus clientes. Por ese paso circula una quinta parte del petróleo mundial y una cantidad significativa de gas natural.

El tránsito por el estrecho se ha detenido prácticamente debido al riesgo de que los buques sean atacados. El martes, el ejército de Estados Unidos informó que sus fuerzas atacaron 16 embarcaciones iraníes dedicadas a colocar minas cerca del estrecho. Funcionarios de la administración de Donald Trump sugirieron la posibilidad de escoltas navales para buques comerciales con el objetivo de reducir el peligro.

La gasolina sube por undécimo día.

Los precios de la gasolina aumentaron por undécimo día consecutivo el miércoles. El incremento elevó el costo para los conductores en un 20% en los Estados Unidos.

Con la guerra entrando en su segunda semana, los conductores en todo el país sienten el impacto del gasto adicional. Los precios de la gasolina no se mueven exactamente al mismo ritmo que el crudo, y por lo general reflejan las subas o bajas con algunos días de retraso.

Los precios del diésel han aumentado aún más rápido y el miércoles se ubicaban en 4,83 dólares, un 28% más desde el inicio de la guerra.

El petróleo vuelve a subir.

El petróleo subía alrededor de un 4% el miércoles por la mañana. El precio del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, cotizaba cerca de los 91 dólares por barril alrededor de las 6:30 a. m. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, se ubicaba en torno a los 87 dólares por barril. Los mercados petroleros han seguido un camino extremadamente volátil desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

wall street 11 del 3 Pese a la suba del petróleo, las acciones argentina tienen una jornada positiva y bajá el riesgo país. (Foto: A24.com)

El rebote de la cisis en la Argentina

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban una jornada mayormente positiva, impulsadas por el mejor clima internacional y el rebote de los mercados tras la volatilidad por la guerra en Medio Oriente.

Entre los ADR más negociados, se destacaban subas en el sector energético y bancario. Central Puerto encabezaba las alzas con un avance cercano al 7,2%, seguida por Edenor con +5,9% y Loma Negra con +5,1%. También registraban mejoras Pampa Energía (+4,4%), Telecom Argentina (+4,7%), Grupo Supervielle (+4,8%) y Grupo Financiero Galicia (+4%). En el caso de Banco Macro, la suba rondaba el 2,9%, mientras que YPF operaba prácticamente estable alrededor de USD 36,7 por ADR. La excepción entre las principales era MercadoLibre, que mostraba una caída cercana al 1,5%.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares operaban con leves subas, con avances que en algunos casos rondaban entre 0,5% y 1,5%, acompañando el rebote del apetito por riesgo en los mercados emergentes.

En ese contexto, el riesgo país argentino, medido por el índice de J.P. Morgan, se ubicaba alrededor de 550–559 puntos básicos, luego de retroceder en las últimas ruedas tras haber estado cerca de los 600 puntos durante los momentos de mayor tensión internacional.

El repunte de los activos argentinos se vinculó tanto al alivio parcial en los mercados globales como a señales de mayor optimismo de los inversores sobre el desenlace del conflicto en Medio Oriente.