"Ejecutamos el bombardeo más poderoso de la historia", dijo Trump sobre el ataque de EE.UU. a la isla iraní de Kharg

En el mismo mensaje reiteró su postura respecto al programa nuclear iraní y aseguró que no permitirá que el país desarrolle armamento de ese tipo. “Irán NUNCA tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero”, sostuvo.

Trump también instó a las fuerzas de seguridad iraníes a abandonar las armas y planteó que esa sería una forma de evitar mayores daños para el país. “Depongan las armas y salven lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”, concluyó.