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GUERRA EN MEDIO ORIENTE

"Ejecutamos el bombardeo más poderoso de la historia", dijo Trump sobre el ataque de EE.UU. a la isla iraní de Kharg

El presidente estadounidense aseguró que las fuerzas de su país atacaron instalaciones militares en la isla estratégica de Irán. Además aseguró que con el bombardeo se destruyó "por completo" los objetivos militares de ese lugar.

Ejecutamos el bombardeo más poderoso de la historia, dijo Trump sobre el ataque de EE.UU. a la isla iraní de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses “destruyeron por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”, en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

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En su visita a Hebrón, Trump aseguró haber ganado la guerra contra Irán. (Foto: Reuters).

En ese mismo mensaje, el mandatario afirmó que decidió no atacar las instalaciones petroleras de la isla, aunque advirtió que podría cambiar esa decisión si se producen interferencias en una de las rutas marítimas clave para el comercio mundial.

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“Por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, escribió Trump en referencia al estrecho de Ormuz.

El presidente también sostuvo que Irán no tiene capacidad para responder a un eventual ataque estadounidense. “Irán NO tiene capacidad para defenderse de nada de lo que queramos atacar. ¡No hay nada que puedan hacer al respecto!”, afirmó.

En el mismo mensaje reiteró su postura respecto al programa nuclear iraní y aseguró que no permitirá que el país desarrolle armamento de ese tipo. “Irán NUNCA tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero”, sostuvo.

Trump también instó a las fuerzas de seguridad iraníes a abandonar las armas y planteó que esa sería una forma de evitar mayores daños para el país. “Depongan las armas y salven lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”, concluyó.

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