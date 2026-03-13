La Fórmula 1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

Embed Confirmado que los Grandes Premios de Bahréin (10/4 - 12/4) y Arabia Saudita (17/4 - 19/4) no van a llevarse a cabo debido al conflicto en Medio Oriente.



Tendremos un mes entero sin #F1. https://t.co/9ka0xCcmPw — Florencia Andersen (@f1andersen) March 13, 2026

Bahréin debía recibir la cuarta fecha del campeonato entre el 10 y el 12 de abril en el circuito de Sakhir, mientras que Arabia Saudita tenía prevista la quinta cita del 17 al 19 de abril en el trazado callejero de Yeda.

Según trascendió, la organización decidió eliminar ambas fechas sin reprogramarlas ni buscar sedes alternativas. En las últimas semanas circularon versiones sobre posibles reemplazos en Imola (Italia) o Portimão (Portugal), aunque la categoría finalmente descartó esa posibilidad por los tiempos logísticos y de organización.

Un abril sin carreras de Fórmula 1

La decisión generaría un vacío importante en el inicio del campeonato 2026. Tras el Gran Premio de Japón del 29 de marzo, la Fórmula 1 recién volvería a competir el 3 de mayo en el Gran Premio de Miami, dejando todo el mes de abril sin actividad.

alpine_862x485 Franco Colapinto en su Alpine.

Durante la conferencia de jefes de equipo realizada en China, Jonathan Wheatley, director de Audi, evitó confirmar la medida, aunque remarcó la importancia de la logística y la seguridad. “Seguimos las directrices de la FIA y de la Fórmula 1. Nadie pondrá a los equipos en una situación incómoda. La logística es clave para trasladar piezas y personas por todo el mundo”, señaló.

Por su parte, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, también dejó en claro cuál es la prioridad en este contexto. “Estamos monitoreando la situación minuto a minuto. No pondremos a nadie en riesgo”, afirmó.

El impacto en Fórmula 2 y Fórmula 3

La posible cancelación de las carreras en Bahréin también afectará a las categorías soporte del campeonato. La Fórmula 2 reduciría su calendario de 14 a 12 fechas, mientras que la Fórmula 3 pasaría de 12 a 11 carreras, ya que ambas tenían actividad programada en el circuito de Sakhir.

En ese escenario, las dos categorías volverían a competir recién en junio durante el Gran Premio de Mónaco. La decisión final podría oficializarse en las próximas horas, en medio de la creciente preocupación por la seguridad internacional y su impacto en el deporte motor.