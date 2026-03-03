Donald Trump anunció que cortará "todo el comercio" de EE.UU. con España por su postura con Irán
El presidente de Estados Unidos cuestionó al gobierno de Pedro Sánchez y su postura ante la OTAN por no comprometerse a aumentar el gasto nacional en defensa. “Se han portado terrible”, dijo el mandatario norteamericano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Españay anunicó que va a suspender el comercio bilateral luego de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones contra Irán. Además, desde La Moncloa rechazaron aumentar el gasto en defensa en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
“España se ha portado de manera terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España.No queremos tener nada que ver con España”, afirmó el mandatario estadounidense durante una reunión en Washington con el canciller alemán Friedrich Merz.
En declaraciones públicas, el presidente norteamericano sostuvo que España “no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda”, aunque cuestionó el liderazgo político del país europeo. Además, calificó a Madrid como un aliado “terrible” y volvió a criticar que sea el único miembro de la OTAN que no se comprometió a elevar el gasto en defensa al 5% del PBI.
Las declaraciones se producen en medio de un contexto de máxima tensión internacional, en el cuarto día de guerra, y profundizan el conflicto diplomático entre ambos países.
La postura del Gobierno español
Horas antes, el canciller español José Manuel Albares había intentado bajar el tono de la controversia y aseguró que no esperaba “ninguna consecuencia” por la negativa de Madrid a permitir el uso de sus bases militares.
Albares recordó que las instalaciones son “de soberanía española” y defendió el compromiso de España con la seguridad euroatlántica. En ese sentido, mencionó la participación del país en misiones en los países bálticos, Líbano e Irak.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán no encaja en la Naciones Unidas, por lo que consideran que autorizar el uso del territorio español para esas operaciones no se ajusta al derecho internacional.
Comercio, OTAN y bases militares: los puntos en conflicto
El eje de la disputa combina tres factores clave: el uso de bases militares españolas, el aumento del gasto en defensa exigido por Washington dentro de la OTAN y el comercio bilateral.
Mientras Estados Unidos presiona para que los aliados incrementen su inversión militar hasta el 5% del PBI, España mantiene su postura de no asumir ese compromiso en los términos planteados. La advertencia de cortar el comercio marca un salto en la tensión diplomática y abre interrogantes sobre el impacto económico y geopolítico de una eventual ruptura.
Por ahora, el Gobierno español descarta represalias inmediatas y reafirma su posición soberana sobre el uso de sus bases y su política de defensa, en un escenario internacional cada vez más inestable.