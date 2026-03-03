Donald Trump anunció que cortará "todo el comercio" de EE.UU. con España por su postura con Irán

La postura del Gobierno español

Horas antes, el canciller español José Manuel Albares había intentado bajar el tono de la controversia y aseguró que no esperaba “ninguna consecuencia” por la negativa de Madrid a permitir el uso de sus bases militares.

Albares recordó que las instalaciones son “de soberanía española” y defendió el compromiso de España con la seguridad euroatlántica. En ese sentido, mencionó la participación del país en misiones en los países bálticos, Líbano e Irak.

Desde el Ejecutivo sostienen que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán no encaja en la Naciones Unidas, por lo que consideran que autorizar el uso del territorio español para esas operaciones no se ajusta al derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

Comercio, OTAN y bases militares: los puntos en conflicto

El eje de la disputa combina tres factores clave: el uso de bases militares españolas, el aumento del gasto en defensa exigido por Washington dentro de la OTAN y el comercio bilateral.

Mientras Estados Unidos presiona para que los aliados incrementen su inversión militar hasta el 5% del PBI, España mantiene su postura de no asumir ese compromiso en los términos planteados. La advertencia de cortar el comercio marca un salto en la tensión diplomática y abre interrogantes sobre el impacto económico y geopolítico de una eventual ruptura.

Por ahora, el Gobierno español descarta represalias inmediatas y reafirma su posición soberana sobre el uso de sus bases y su política de defensa, en un escenario internacional cada vez más inestable.