Cuál de todas las razones que dio Trump fue la determinante para iniciar la guerra contra Irán

Trump pasó del "dialogar, dialogar, dialogar" que pregonaba con el régimen de Teherán a la acción directa - que puede durar hasta 5 semanas más. Pero en estas casi 72 horas desde el ataque, se lo justificó, al menos por 4 razones diferentes. Lo cierto es que el mundo está en alerta. El petróleo y el gas ya subieron y hay temor por un colapso de los buques petroleros en el mar Rojo.

Estados Unidos está en guerra con Irán. ¿Cuál es la verdadera razón? Sólo Donald Trump lo sabe. Y aunque lo diga, siempre puede ser otra "excusa" más.

"Nunca tendrán armamento atómico"

Donald Trump decidió en junio del año pasado el ataque a la sede subterránea iraní de su plan de desarrollo nuclear. Y en ese momento lanzó la advertencia de nuevos ataques si Teherán no aceptaba el diálogo sobre ese desarrollo, que nunca podrá incluir armamento nuclear. La CIA - según el New York Times, registró que el régimen islamista había decidido reconstruir las instalaciones atacadas. Al final del 2025, la Casa Blanca volvió con un nuevo "recordatorio": Irán no puede conseguir armas nucleareas como parte de su arsenal.

Y mientras predicababa el "hablar, hablar, hablar" con Teherán, en realidad, el diálogo abierto era con Israel. Para coordinar y ejecutar a la perfección el ataque que acabó con el líder religioso y político de Iran.

"Si no actuamos primero, ellos iban a atacarnos"

Los informes de inteligencia le llevaron otro despacho urgente al salón oval. Irán, cambió la estrategia militar. Desarrolló misiles de largo alcance, a un nivel no imaginado. No solo construían un nuevo vector para llegar incluso hasta Europa. Uno especial, podría incluso alzanzar a los Estados Unidos. Para Trump, fue suficiente el primer aviso. Misiles que lleguen hasta Europa implica que bases norteamericanas en el viejo continente pueden ser blanco de los iraníes.

Por eso, Donald Trump decidió dar el primer paso. " O atacabamos nosotros o lo iban a hacer desde Teherán", dijo el presidente norteamericano. El fin de semana, ejecutó la operación "Furia épica".

"Luchen por un cambio de régimen"

Cuando a fines del 2025, iraníes salieron a las calles para protestar por la mala marcha de la economía del país, el régimen reprimió a sangre y fuego. Hubo decenas de miles de detenidos y miles de muertos. En ese momento, Donald Trump dijo: "Sigan protestando, la ayuda está en camino". Fue cuando movilizó al portaaviones "Lincoln" junto a varios destructores a la zona costera de Irán. Pero esa idea, de alentar un cambio de régimen parece la hipótesis menos sustentable. Ni siquiera en Venezuela, con la participación en el terreno de los grupos de élite para capturar a Maduro, Venezuela cambió de sistema. Quedó el chavismo residual al frente del gobierno, con Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello y el ejército bolivariano. En Irán, aún sin Khamenei, el poder del fundamentalismo islámico es mucho más poderoso como para no ofrecer una sangrienta resistencia a un "cambio de régimen".

"Todo a pedir de Netanyahu"

Esta es la hipótesis que más ruido provoca en los Estados Unidos. Durante meses, "Bibi" Netanyahu le habló periodicamente del "rearme" del plan nuclear de Irán. El primer ministro Benjamin Netanyahu entró en el Despacho Oval la mañana del 11 de febrero de 2025 decidido a mantener al presidente estadounidense en el camino hacia la guerra.

Durante semanas, Estados Unidos e Israel habían estado discutiendo en secreto una ofensiva militar contra Irán. Pero funcionarios de la administración Trump habían comenzado recientemente a negociar con los iraníes sobre el futuro de su programa nuclear, y el líder israelí quería asegurarse de que ese nuevo esfuerzo diplomático no socavara los planes de una nueva acción militar.

Dos semanas más tarde, el presidente llevó a Estados Unidos a la guerra. Autorizó un vasto bombardeo militar en conjunto con Israel que mató rápidamente al líder supremo del país, cdestruyó edificios civiles iraníes y sitios nucleares militares, sumió al país en el caos y desencadenó violencia en toda la región, lo que hasta ahora ha provocado la muerte de seis soldados estadounidenses y decenas de civiles iraníes. Trump ha dicho que es probable que haya más bajas estadounidenses

La decisión estadounidense de atacar a Irán fue una victoria para Netanyahu, quien llevaba meses presionando a Trump sobre la necesidad de golpear lo que consideraba un régimen debilitado. Durante una reunión en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en diciembre, Netanyahu había pedido la aprobación del presidente para que Israel atacara los sitios de misiles iraníes en los meses siguientes.

Todas razones diferentes que terminaron por poner al mundo en un nivel de alerta superior al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump llegó para terminar las guerras en el mundo. Incluso se autoproclamó candidato al premio nobel de la Paz y se ofendió por no ganarlo. Si lo hubiese recibido en lugar de María Corina Machado, seguramente, desde Oslo, ya se lo estarían reclamando.