Israel bombardeó una instalación nuclear en Irán tras el ataque con drone que provocó un incendio en Dubái

En un comunicado difundido por la agencia estatal Fars, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que se trata de la “decimosexta oleada” de la operación “Promesa Verdadera 4”. Según el texto, la ofensiva forma parte de una respuesta “continuada y proporcional” a los ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos que, de acuerdo con Teherán, derivaron en la muerte de Jamenei.

El ataque al consultado de Estados Unidos en Dubái

Justamente anoche se registró un ataque de un drone, presuntamente vinculado a Irán, sobre el predio del consulado de Estados Unidos en Dubái. En redes sociales circularon videos que mostraban una densa columna de humo negro elevándose sobre el edificio diplomático tras el hecho.

Marco Rubio declaraciones Irán Reuters Marco Rubio confirmó los daños sufridos en el consulado de Estados Unidos en Dubái (Foto: Reuters).

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que el artefacto cayó en un estacionamiento cercano a la sede consular y provocó un incendio, aunque aseguró que "todo el personal se encuentra a salvo".