Israel bombardeó una instalación nuclear en Irán tras el ataque con drone que provocó un incendio en Dubái
Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron un sitio nuclear secreto en las afueras de Teherán y, en paralelo a la escalada bélica en la región, un drone impactó en un estacionamiento próximo al consulado estadounidense en Dubái, lo que provocó un incendio que fue controlado sin que se registraran heridos.
El antes y después de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. (Foto: Reuters).
El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, afirmó que en ese complejo —parcialmente subterráneo— operaba un equipo de científicos que, según sostuvo, “trabajó en secreto para desarrollar las capacidades necesarias para las armas nucleares”.
Según la versión difundida por el Ejército israelí, tras la guerra de 12 días librada en junio de 2025 entre Israel e Irán —durante la cual ya habían sido blanco otras instalaciones nucleares— Teherán no habría interrumpido su programa militar. Por el contrario, siempre de acuerdo con las FDI, parte de la infraestructura clave habría sido trasladada a un emplazamiento subterráneo con mayores niveles de protección frente a eventuales bombardeos.
En contrapartida, Irán anunció una nueva oleada de misiles y drones contra Israel, en el cuarto día consecutivo de represalias tras la muerte del ayatollah Alí Jamenei.
En un comunicado difundido por la agencia estatal Fars, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que se trata de la “decimosexta oleada” de la operación “Promesa Verdadera 4”. Según el texto, la ofensiva forma parte de una respuesta “continuada y proporcional” a los ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos que, de acuerdo con Teherán, derivaron en la muerte de Jamenei.
El ataque al consultado de Estados Unidos en Dubái
Justamente anoche se registró un ataque de un drone, presuntamente vinculado a Irán, sobre el predio del consulado de Estados Unidos en Dubái. En redes sociales circularon videos que mostraban una densa columna de humo negro elevándose sobre el edificio diplomático tras el hecho.
Embed
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que el artefacto cayó en un estacionamiento cercano a la sede consular y provocó un incendio, aunque aseguró que "todo el personal se encuentra a salvo".