Wanda Nara dinamitó su pasado con Mauro Icardi y lo mostró sin pudor en las redes
Wanda Nara, desde Milán, sorprendió con un gesto simbólico: mostró cómo dona muebles de su casa italiana, incluido un respaldo con las iniciales de Mauro Icardi.
3 mar 2026, 18:37
Por estos días, Wanda Nara se encuentra en Milán y, fiel a su estilo, volvió a llamar la atención con un posteo que parece apuntar directamente a su ex, Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se la ven muebles y objetos de decoración que está dejando atrás. “Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando”, escribió junto a la foto.
Entre la gran cantidad de cosas que aparecían en la publicación, lo que más generó curiosidad fue el respaldo de una cama pintado con las iniciales de ambos, sobre un fondo blanco. Un detalle que no pasó inadvertido y que muchos interpretaron como un gesto cargado de simbolismo.
El tema llegó rápidamente a la televisión. En DDM (América TV), Santiago Riva Roy destacó: "Está tirando el acolchado con las iniciales de ella y Mauro". A su vez, Franco Torchia agregó con ironía: "Es un lindo gesto humanitario. En este momento del mundo queda bárbara, tirando lo que media humanidad o más necesita".
Por qué Cinthia Fernández destrozó a la China Suárez en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi
En medio de la intensa disputa mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas, Cinthia Fernández volvió a dar su opinión y dejó en claro su postura. La panelista no solo lanzó críticas hacia el delantero del Galatasaray, sino que también dirigió sus palabras contra la China Suárez.
Fiel a su estilo de poner en primer plano el bienestar de las niñas, Fernández cuestionó el conflicto en torno al pago de la cuota alimentaria y se mostró especialmente dura con el futbolista. No obstante, durante su intervención en La Mañana con Moria (El Trece), también resaltó el rol que cumple la actriz dentro de esta polémica.
“Qué papel triste hace la China estando al lado de un tipo así. Yo me sentiría muy mal siendo madre, como ella dice que es una madraza, y eso la verdad que ninguno de nosotros lo puede juzgar”, expresó la panelista al referirse al vínculo que une a la actriz con Icardi.
Más adelante, Fernández intensificó sus declaraciones y dejó clara su preocupación por la situación de las hijas de la expareja. “Pero digo, qué feo siendo madre estar con un tipo que te regala 55 mil carteras y toda la mar en coche, y no replantearse: ‘¿Y lo que le corresponde a tus hijas?’”, agregó con firmeza.