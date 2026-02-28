Donald Trump confirmó que murió Alí Khamenei, líder supremo del régimen de Irán. 

Embed

Ali Khamenei ejercía como líder supremo desde 1989, cuando sucedió al ayatollah Ruhollah Khomeini, arquitecto de la Revolución Islámica de 1979. Antes de ocupar ese cargo, fue presidente de Irán entre 1981 y 1989, convirtiéndose en el primer clérigo en ejercer la jefatura del Estado.

Su llegada al máximo poder requirió una reforma constitucional que permitió que un experto en jurisprudencia islámica pudiera acceder al cargo, y posteriormente recibió el título de gran ayatollah.

Nacido en Mashad en 1939, provenía de una familia clerical y se formó en las ciudades religiosas de Najaf y Qom. Fue discípulo de Khomeini y se destacó como opositor al régimen del sah Mohammad Reza Pahlavi, lo que derivó en múltiples detenciones.

El lugar donde habría muerto el líder religioso de Irán.

El presidente estadounidense señaló que este escenario representa “la mayor oportunidad” para que el pueblo iraní “recupere su país” y sostuvo que sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estarían desistiendo de combatir y buscando inmunidad.

“Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán la muerte”, advirtió Trump, al tiempo que expresó su deseo de que las fuerzas de seguridad se unan “pacíficamente” con lo que denominó “patriotas iraníes” para reconstruir el país.

Un liderazgo marcado por el conflicto

Durante su mandato, Khamenei consolidó su influencia sobre las principales instituciones del Estado, incluida la Guardia Revolucionaria, el Parlamento y el sistema judicial. Bajo su autoridad, cinco presidentes gobernaron el país, entre ellos el recientemente fallecido Ebrahim Raisi.

En el plano internacional, mantuvo una postura crítica hacia Estados Unidos e Israel y respaldó el desarrollo del programa nuclear iraní, lo que generó sanciones económicas y tensiones con Occidente.

Donald Trump supervisó las operaciones militares estadounidenses en Irán desde Mar-a-Lago. (Foto: X/La Casa Blanca)

Además, impulsó la expansión de la influencia regional de Irán a través de alianzas con grupos como Hezbollah, Hamas y los hutíes de Yemen, configurando lo que Teherán denomina el “Eje de la Resistencia”.

En el plano interno, su gestión estuvo marcada por el control político y la represión de la disidencia. Las protestas sociales se intensificaron desde 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por la llamada “policía de la moral” por no portar correctamente el velo islámico.

Ese episodio evidenció el creciente descontento social, especialmente entre mujeres y jóvenes, frente a las restricciones impuestas por el régimen.