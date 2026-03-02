En vivo Radio La Red
CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

"Querían fabricar un arma nuclear", la explicación de Trump a la guerra con Irán

El presidente estadounidense afirmó que el ataque se decidió tras detectar un sitio clandestino de enriquecimiento de uranio y sostuvo que los bombardeos ya eliminaron a decenas de altos mandos iraníes, mientras crece la tensión regional y suben los precios del petróleo.

Donald Trump brindó una entrevista donde explicó los motivos de la guerra con Irán. (Foto: Reuters).
Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, declaró Trump, quien aseguró que el complejo detectado no figuraba entre las instalaciones nucleares ya monitoreadas. Según relató, el hallazgo ocurrió poco después del fracaso de las conversaciones diplomáticas en Ginebra el jueves pasado. “Encontramos que estaban trabajando en un área totalmente diferente... así que simplemente llegó el momento. Dije: ‘Vamos’”.


Avance militar acelerado

El mandatario indicó que la ofensiva progresa “mucho más rápido de lo previsto” y aseguró que los bombardeos del fin de semana eliminaron a 49 integrantes de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei. También restó importancia a posibles ataques de represalia contra territorio estadounidense y dejó abierta la puerta a una escalada. “No tengo reparos respecto a las botas sobre el terreno... probablemente no las necesitemos, pero si fueran necesarias, las enviaremos”.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine señalaron que Washington logró “superioridad aérea local” sobre el espacio iraní. Hegseth remarcó que la campaña no derivará en guerras prolongadas como las de Irak o Afganistán y afirmó: “Sin reglas de enfrentamiento estúpidas, sin el atolladero de la construcción de naciones... luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas”. Estimó que la etapa decisiva podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

Trump admitió además que sondeos internos muestran escaso respaldo a la intervención —apenas 27 % de aprobación según Reuters y Ipsos—, pero restó relevancia a esas cifras y sostuvo que su obligación es impedir que “gente loca” acceda a armas nucleares. “No me importan las encuestas. Tengo que hacer lo correcto. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo”.

Impacto regional y víctimas

Mientras Washington expresa confianza, la reacción iraní y de sus aliados generó desestabilización en el Golfo y en los mercados energéticos. La compañía estatal QatarEnergy detuvo toda su producción de gas natural licuado tras ataques con drones contra sus plantas, lo que impulsó el precio del gas en Europa un 40 %. A la vez, la refinería saudí de Ras Tanura y buques petroleros en el Mar de Omán fueron alcanzados por proyectiles atribuidos a Teherán.

El saldo de muertos continúa en aumento. La Media Luna Roja iraní reportó al menos 555 fallecidos en territorio persa desde el sábado. En Israel, los ataques con misiles causaron 11 víctimas, entre ellas personas que se encontraban en una sinagoga de Beit Shemesh. El Pentágono confirmó también la muerte de un cuarto soldado estadounidense y la pérdida accidental de tres cazas F-15E, derribados por defensas antiaéreas de Kuwait durante la confusión de los combates.

Desde Teherán, el responsable de seguridad nacional Alí Larijani descartó negociaciones inmediatas y advirtió que el país se prepara para una guerra prolongada tras el vacío de poder generado por la muerte de Khamenei. China, por su parte, denunció que Occidente actúa bajo una “ley de la selva”. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio prevé defender este martes ante el Congreso de Estados Unidos la legalidad y los objetivos de la ofensiva.

