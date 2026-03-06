Donald Trump exigió la "rendición incondicional" de Irán mientras la guerra en Medio Oriente se intensifica

La ofensiva provocó un éxodo masivo en Beirut y el sur del Líbano, donde más de 95.000 personas abandonaron sus hogares tras las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.

En paralelo, Estados Unidos e Israel avanzan con una campaña militar destinada a debilitar las capacidad de fuergo de Irán, su liderazgo político y su programa nuclear.

Los objetivos estratégicos de la operación han variado en los últimos días. En algunos casos, funcionarios occidentales sugirieron que la ofensiva podría buscar también un cambio de gobierno en Teherán o el surgimiento de nuevos liderazgos dentro del país.

El conflicto ya involucra a más de una docena de países

La guerra en Medio Oriente se ha expandido rápidamente y ya afecta a más de una docena de países de la región.

Este viernes, la policía de Londres informó la detención de cuatro hombres sospechosos de espiar a la comunidad judía en favor de Irán. El régimen iraní ya había sido vinculado anteriormente con ataques o intentos de atentados contra disidentes, ciudadanos israelíes y objetivos judíos en distintos países.

Mientras tanto, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y contra países del Golfo que albergan tropas estadounidenses, entre ellos Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Baréin. Por el momento no se reportaron víctimas inmediatas en esos ataques.

El conflicto también encendió las alarmas en el mercado energético internacional. El ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, advirtió que la guerra podría “derribar las economías del mundo” si se interrumpen las exportaciones de energía del Golfo.

Según explicó al Financial Times, una interrupción prolongada podría elevar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril. Además, incluso si el conflicto terminara de inmediato, el restablecimiento completo de las exportaciones energéticas podría tardar semanas o incluso meses, especialmente después del ataque con drones contra la principal planta de gas natural licuado de Catar.

El plan de Trump tras una eventual rendición de Irán

En otro mensaje en redes sociales, Trump afirmó que Estados Unidos y sus aliados ayudarían a reconstruir Irán si el régimen acepta rendirse y se establece un liderazgo “aceptable”. Según el presidente estadounidense, el objetivo sería convertir al país en “económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

El conflicto, que ya dejó más de 1.200 muertos en Irán, más de 200 en Líbano y una decena en Israel, según cifras oficiales. También fallecieron seis militares estadounidenses.

En medio de la guerra, el presidente iraní Masoud Pezeshkian reveló que algunos países comenzaron gestiones de mediación, aunque evitó dar detalles. La situación política interna en Irán también atraviesa un momento crítico tras la muerte del líder supremo Ayatolá Ali Jamenei, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto.

Columnas de humo se elevan tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut (EFE)

Trump incluso sugirió que Estados Unidos debería participar en la elección del sucesor y desestimó la posible candidatura de Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, al que calificó como “un peso ligero”.

Ataques navales y enfrentamientos en toda la región

En el frente militar, el ejército estadounidense confirmó el ataque contra el portadrones iraní IRIS Shahid Bagheri, que fue incendiado. El buque contaba con una pista de 180 metros y capacidad para operar drones de largo alcance.

Además, un submarino estadounidense hundió una fragata iraní cerca de Sri Lanka durante una operación naval conjunta con la India. La marina de Sri Lanka logró rescatar a 32 tripulantes, mientras que 87 cuerpos fueron recuperados del mar.

Nuevos ataques en Israel y Líbano

En Israel, las sirenas volvieron a sonar este viernes en Tel Aviv, mientras los sistemas de defensa interceptaban misiles iraníes. Al menos cinco militares israelíes resultaron heridos durante enfrentamientos con Hezbollah.

En el Líbano, Israel intensificó los bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, un bastión del grupo armado respaldado por Irán. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 217 personas murieron y 798 resultaron heridas por los ataques israelíes desde el lunes.

La ofensiva provocó escenas de caos en la capital libanesa: carreteras colapsadas por evacuaciones, hospitales trasladando pacientes y miles de civiles desplazados buscando refugio.