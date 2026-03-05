Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca: "Soy tu fan"

Embed

Luego, dirigiéndose directamente al capitán argentino, agregó: “Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste. Es impresionante, así que felicitaciones”. Trump también contó que su hijo es fanático de Messi, aunque aclaró que también admira a Cristiano Ronaldo.

Mascherano y el plantel del Inter Miami en la ceremonia

El presidente estadounidense también se refirió al entrenador del equipo, Javier Mascherano, a quien felicitó por el título obtenido con el club. “Cualquiera que gane es, para mí, un gran entrenador”, señaló durante su discurso.

Previo al acto, en el centro del salón se colocó el trofeo de la MLS, acompañado por una camiseta del Inter Miami con el número 47 y el apellido Trump en la espalda. Posteriormente, Jorge Más, uno de los propietarios del club, tomó la palabra y destacó el crecimiento del equipo desde la llegada de Messi.

3YFUQ5HYTVB57FZHKDXZAAAF7Y El propietario gerente del Inter Miami, Jorge Mas, el presidente estadounidense Donald Trump y Lionel Messi. (Foto: AFP)

Como parte del intercambio protocolar, Messi, Mascherano y Jorge Más le entregaron al presidente estadounidense varios obsequios, entre ellos una camiseta oficial del Inter Miami y una pelota rosa con referencias a los títulos obtenidos por el club. La ceremonia concluyó con la canción “We Are the Champions”, de la banda británica Queen.

Desde el Gobierno de Estados Unidos habían adelantado que David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, no participaría del evento. Según explicaron, el ex futbolista inglés se encontraba en Europa asistiendo al desfile de moda de su esposa, Victoria Beckham.

La primera visita de Messi a la Casa Blanca

Esta fue la primera vez que Lionel Messi visitó la Casa Blanca. En enero de 2025, el futbolista había sido invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil que otorga Estados Unidos.

el-trofeo-de-la-mls-junto-a-una-camiseta-del-inter-miami-con-el-numero-47-y-el-apellido-trump-en-la-espalda-foto-ap-34KQW6OSTZGDTN5Y6UJRHIXL2M El trofeo de la MLS junto a una camiseta del Inter Miami con el número 47 y el apellido Trump en la espalda (Foto: AP)

En aquella ocasión, el capitán de la Selección argentina no asistió al evento por cuestiones de agenda. Tras la visita institucional, Inter Miami retomará la competencia en la MLS este sábado, cuando enfrente como visitante a DC United.

A través de sus redes sociales, el club compartió imágenes del viaje y detalles del vuelo que trasladó al plantel hacia Washington para participar del acto.

La tradición de recibir a los campeones en la Casa Blanca

En Estados Unidos es una tradición que los equipos campeones de las principales ligas deportivas visiten la Casa Blanca para ser homenajeados por el presidente.

inter-miami-vigente-campeon-de-la-mls-cup-foto-reuter-TJFE65VNDRBYXF3VISGF6QEP5E Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup (Foto: REUTER)

Este ritual incluye a equipos profesionales y universitarios, y suele repetirse cada año con los ganadores de ligas como la NBA, la NFL, la MLB, la NHL y la MLS. Durante la primera presidencia de Donald Trump, sin embargo, ningún equipo de la MLS había sido invitado oficialmente a la Casa Blanca.

El último club del fútbol estadounidense que participó de una ceremonia similar fue Columbus Crew, que visitó la residencia presidencial en 2024 durante el gobierno de Joe Biden, tras consagrarse campeón de la MLS Cup.