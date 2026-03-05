Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca: "Soy tu fan"
El capitán de la Selección argentina participó de la tradicional ceremonia en la que los campeones son recibidos por el presidente de Estados Unidos. “Leo, vos viniste y ganaste”, dijo el mandatario.
Donald Trump recibió a Lionel Messi y al resto del plantel del Inter Miami en la Casa Blanca (Foto: Reuters)
Lionel Messi visitó este jueves la Casa Blanca junto al plantel del Inter Miami y fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ceremonia forma parte de la tradición del país de homenajear a los campeones de sus principales ligas deportivas.
El encuentro se llevó a cabo en el Salón Este de la Casa Blanca, donde también estuvieron presentes el entrenador Javier Mascherano y varios referentes del equipo como Rodrigo De Paul y Luis Suárez.
La visita se produjo luego de la consagración del equipo en la Major League Soccer (MLS), título que llevó al club de Florida a ser invitado a la residencia presidencial.
Durante su discurso, Donald Trump elogió a Lionel Messi y destacó la presión que tenía el futbolista argentino desde su llegada al fútbol estadounidense. “Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó”, afirmó el mandatario ante los jugadores.
Embed
Luego, dirigiéndose directamente al capitán argentino, agregó: “Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste. Es impresionante, así que felicitaciones”. Trump también contó que su hijo es fanático de Messi, aunque aclaró que también admira a Cristiano Ronaldo.
Mascherano y el plantel del Inter Miami en la ceremonia
El presidente estadounidense también se refirió al entrenador del equipo, Javier Mascherano, a quien felicitó por el título obtenido con el club. “Cualquiera que gane es, para mí, un gran entrenador”, señaló durante su discurso.
Previo al acto, en el centro del salón se colocó el trofeo de la MLS, acompañado por una camiseta del Inter Miami con el número 47 y el apellido Trump en la espalda. Posteriormente, Jorge Más, uno de los propietarios del club, tomó la palabra y destacó el crecimiento del equipo desde la llegada de Messi.
Como parte del intercambio protocolar, Messi, Mascherano y Jorge Más le entregaron al presidente estadounidense varios obsequios, entre ellos una camiseta oficial del Inter Miami y una pelota rosa con referencias a los títulos obtenidos por el club. La ceremonia concluyó con la canción “We Are the Champions”, de la banda británica Queen.
Desde el Gobierno de Estados Unidos habían adelantado que David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, no participaría del evento. Según explicaron, el ex futbolista inglés se encontraba en Europa asistiendo al desfile de moda de su esposa, Victoria Beckham.
La primera visita de Messi a la Casa Blanca
Esta fue la primera vez que Lionel Messi visitó la Casa Blanca. En enero de 2025, el futbolista había sido invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil que otorga Estados Unidos.
En aquella ocasión, el capitán de la Selección argentina no asistió al evento por cuestiones de agenda. Tras la visita institucional, Inter Miami retomará la competencia en la MLS este sábado, cuando enfrente como visitante a DC United.
A través de sus redes sociales, el club compartió imágenes del viaje y detalles del vuelo que trasladó al plantel hacia Washington para participar del acto.
La tradición de recibir a los campeones en la Casa Blanca
En Estados Unidos es una tradición que los equipos campeones de las principales ligas deportivas visiten la Casa Blanca para ser homenajeados por el presidente.
Este ritual incluye a equipos profesionales y universitarios, y suele repetirse cada año con los ganadores de ligas como la NBA, la NFL, la MLB, la NHL y la MLS. Durante la primera presidencia de Donald Trump, sin embargo, ningún equipo de la MLS había sido invitado oficialmente a la Casa Blanca.
El último club del fútbol estadounidense que participó de una ceremonia similar fue Columbus Crew, que visitó la residencia presidencial en 2024 durante el gobierno de Joe Biden, tras consagrarse campeón de la MLS Cup.