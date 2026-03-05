En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Estados Unidos
MEDIO ORIENTE

Trump afirmó que Estados Unidos debe participar de la elección del líder supremo de Irán tal como hizo en Venezuela

El mandatario estadounidense calificó de “inaceptable” la posible sucesión de Mojtaba Jameneí y sostuvo que Washington debe influir en la designación del próximo ayatolá tras la muerte del líder iraní en la ofensiva militar.

“El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”

“El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, dijo Trump. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su país debería participar en la designación del próximo líder supremo de Irán y rechazó la posibilidad de que Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá asesinado al inicio de la ofensiva militar, asuma ese cargo.

Leé también Trump vs. Irán: la lista de todos los países que quedaron involucrados en la guerra
La guerra en Medio Oriente, suma cada vez más paticipantes y preocupa al mundo. (Foto: A24.com)

Aunque las autoridades iraníes todavía no anunciaron oficialmente un sucesor, distintos reportes señalan que Mojtaba Jameneí aparece como uno de los principales candidatos para reemplazar a su padre, Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la operación militar estadounidense.

En declaraciones al medio Axios, Trump aseguró que Washington debería influir en la designación del nuevo líder religioso y político de Irán. “Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, sostuvo.

El mandatario estadounidense evaluó que el "hijo de Jamenei es un peso ligero" y aseguró que "tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”. (Foto: Reuters).

La referencia apunta a la situación política en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación militar realizada el 3 de enero de este año.

Trump también advirtió que no aceptaría que el nuevo líder iraní continúe con la misma línea política que su antecesor. Según dijo, una continuidad de ese rumbo podría derivar en nuevos conflictos en el futuro. “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, afirmó.

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron poco después de que el secretario de Guerra de su administración, Pete Hegseth, insistiera en que el objetivo central de la operación militar no era promover un cambio de régimen en Irán.

Esa misma postura fue repetida por otros funcionarios de Washington desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques el sábado pasado. En esas acciones murió el líder supremo iraní, un hecho que abrió una fuerte disputa interna sobre quién ocupará el máximo cargo político y religioso del país.

En los últimos días, la Casa Blanca enfocó su discurso en la destrucción de las capacidades nucleares y militares iraníes. Sin embargo, Trump dejó entrever en varias oportunidades que su gobierno evaluaba posibles figuras para suceder a Jamenei.

El martes, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario deslizó que varias de las alternativas consideradas ya no están disponibles. “La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”, afirmó ante los periodistas, en alusión a potenciales candidatos dentro del liderazgo iraní.

