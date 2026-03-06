Milei viaja a Miami para una cumbre de Seguridad con Donald Trump

La cumbre fue convocada en medio de la escalada bélica en Medio Oriente en un hotel propiedad del presidente estadounidense, en Doral, estado de Florida, bajo la consigna de "consolidar un bloque de naciones latinoamericanas para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región”, según anunció la Casa Blanca.

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada, Milei espera mantener un nuevo encuentro cara a cara con su par norteamericano el sábado para terminar de sellar la alianza estratégica entre ambos países, que ya cuenta con la firma del acuerdo de comercio y aranceles recíprocos.

Los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; el titular del Banco Central, Santiago Bausili y los gobernadores de 9 provincias aliadas, se sumarán a la gira de Milei para formar parte del Argentina Week.

Se acerca el Argentina Week, el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente con la participación confirmada en la apertura del evento del Presidente Javier Milei, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa.



— Alec Oxenford (@alejandrito) January 24, 2026

Allí, medio gobierno de La Libertad Avanza se mostrará acompañado por mandatarios provinciales para presentar al país como una tierra de oportunidades para inversores externos, especialmente en materia de explotación de la minería, energía, agro, industria farmacéutica, Inteligencia Artificial y desarrollo nuclear.

En una reunión en Olivos con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, el presidente argentino ratificó el total alineamiento de Argentina con Estados Unidos, tanto en seguridad nacional, regional como en geopolítica mundial. Y si bien no recibió el pedido de intervenir en la guerra contra Irán, en su entorno dijeron que lo analizarían si se lo pidieran.

Tras su participación en la feria Argentina Week, Milei tiene previsto viajar a Chile para participar el miércoles 11 de la asunción de Kast.

Por otra parte, en la Casa Rosada no estaba confirmada aún una posible visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mientras evaluaban la conveniencia de postergar nuevas giras de Milei que estaban previstas para los próximos meses a Israel, Reino Unido y otro país de Europa teniendo en cuenta el conflicto en Medio Oriente.

La agenda presidencial completa del presidente Javier Milei

Viernes 6 de Marzo

14:00 Hs. - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de la Nación y comitiva hacia la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde arribará a las 22:30 hs (hora Argentina)

Sábado 7 de Marzo

12:00 hs 14:00 hs. - Participación del Presidente Javier Milei en la Cumbre “Escudos de las Américas”

13:15 hs. 15:15 hs - Almuerzo de Trabajo ofrecido por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump

Al finalizar la cumbre - Entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala

19:30 Hs. 21:30 hs- Partida a la Ciudad de Nueva York

Domingo 8 de Marzo

10:00 hs 11:00 hs - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch

Lunes 9 de Marzo

13.00 Hs. 14:00 hs - Disertación del Presidente Milei en la Yeshiva University

20:55 Hs. 21:55 hs - El Presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo

8.50 Hs. 9:50 hs - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon.

9:00 Hs. 10:00 – El Presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JP Morgan y el Bank of America.

12:00 Hs. 13:00 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 hs. aprox (misma hora que en Buenos Aires)

Miércoles 11 de Marzo

12:00 Hs. El Presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

15:00 hs. - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.

17:00 hs Llegada a la Ciudad de Buenos Aires