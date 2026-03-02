Dos drones iraníes impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Dos drones iraníes impactaron este lunes contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, según informó el Ministerio de Defensa saudita a través de un comunicado difundido en redes sociales.
El bombardeo forma parte de la respuesta de Irán con ataques a distintos países del Golfo Pérsico. Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita.
De acuerdo con el portavoz del organismo, “la embajada de los Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones”, lo que provocó “un incendio limitado y daños materiales menores al edificio”. Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del ataque.
Tras conocerse el impacto sobre la sede diplomática, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos que se encuentren en las ciudades de Jeddah, Riad y Dhahran.
La delegación diplomática pidió que busquen refugio “inmediatamente” y recomendó extremar precauciones ante posibles nuevas amenazas. “Alentamos a todos los viajeros a revisar nuestras Alertas de seguridad más recientes, revisar cualquier plan de viaje en caso de interrupciones y tomar decisiones apropiadas para mantenerse a sí mismos y a sus familias seguros”, señalaron desde la misión estadounidense en el país árabe.
El mensaje se difundió poco después de que trascendiera la noticia del ataque con drones contra el edificio diplomático en la capital saudita.
En diálogo con una corresponsal del medio NewsNation, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” se conocerán las represalias de su país por el ataque.
“Pronto sabrán cuáles serán las represalias”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el impacto de los drones iraníes en la embajada estadounidense en Riad.
El episodio vuelve a tensar la relación entre Washington y Teherán, en un contexto regional ya marcado por la inestabilidad y los enfrentamientos indirectos entre ambos países en Medio Oriente.