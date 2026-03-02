Dos drones iraníes impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

El mensaje se difundió poco después de que trascendiera la noticia del ataque con drones contra el edificio diplomático en la capital saudita.

En diálogo con una corresponsal del medio NewsNation, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” se conocerán las represalias de su país por el ataque.

“Pronto sabrán cuáles serán las represalias”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el impacto de los drones iraníes en la embajada estadounidense en Riad.

El episodio vuelve a tensar la relación entre Washington y Teherán, en un contexto regional ya marcado por la inestabilidad y los enfrentamientos indirectos entre ambos países en Medio Oriente.