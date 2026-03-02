Mica Viciconte explotó contra Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Estoy hinchada las b..."

Ante las críticas en redes sociales en su contra por la no vinculación con Neumann, Mica Viciconte fue tajante: “¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es mas sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo”.

Y además, la pareja de Cubero apuntó contra lo que considera un trato desigual en redes: “Siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó”, lanzó.

Sin filtro y visiblemente molesta por la exposición, cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo: “Estoy hinchada las b... Uno va procesando y te vas curtiendo, sino te enfermás”.



Así, el nuevo cruce volvió a dejar en evidencia que la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann está lejos de encontrar calma. Mientras la fiesta de 15 de Allegra quedó en el centro de la escena, las declaraciones públicas reavivaron una interna que, por ahora, no parece tener punto final.



Qué había dicho Mica Viciconte sobre Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero

La fiesta de 15 de Allegra Cubero, que se celebró el pasado 27 de febrero, volvió a poner en primer plano el histórico conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. En medio de las repercusiones por el festejo, resurgieron declaraciones que Mica Viciconte había hecho en diciembre de 2025, cuando el tema ya generaba tensión dentro de la familia.





En aquel momento se había establecido que el exfutbolista sería el encargado de organizar el festejo principal, mientras que la modelo compartiría la fecha con su hija a través de un viaje. Sin embargo, el escenario cambió cuando Nicole contó públicamente que Allegra le había pedido que estuviera presente en la celebración. Según su versión, esa alternativa no fue aceptada por Cubero, lo que derivó en un nuevo cruce mediático.

En ese contexto, Neumann reconoció que se arrepentía de haber expuesto públicamente conflictos familiares vinculados a su separación. No obstante, desde el entorno de Cubero señalaron que la modelo seguía llevando el tema a los medios, algo que provocó la reacción de Viciconte.



La exCombate salió a respaldar a su pareja en el programa A la Tarde (América TV). “Me extraña que diga eso porque si no quiere llamar la atención ni exponer a las nenas, la que lo está haciendo es ella”, lanzó. Y agregó, sin vueltas: “Que hable todo lo que quiera, nosotros nos mantenemos al margen de toda esta situación”.

Viciconte también se refirió al acuerdo que, según explicó, existía sobre la organización del cumpleaños. “Fue un arreglo entre las partes, se debería cumplir”, sostuvo. Además, recordó situaciones pasadas que, desde su mirada, también generaron conflictos dentro de la familia.

Por último, dejó frases que en su momento generaron fuerte repercusión. “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños, es raro. Yo no voy a competir con nadie, si quiere hacer dos o tres cumpleaños, que los haga”, dijo. Y cerró con una frase contundente: “Hace 8 años estoy con Fabián y sé perfectamente quién soy, quién es él y por supuesto quién es ella, pero no lo voy a decir. Me lo guardo para mí porque tengo respeto por sus hijas”.