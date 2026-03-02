A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
GUERRA

Brian Sarmiento rompió en llanto por un guiso de Andrea del Boca y la acusó ante Gran Hermano

El exfutbolista Brian Sarmiento se quebró tras el almuerzo del lunes y apuntó contra la Andrea del Boca. El condimento que desató una nueva interna en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Qué pasó.

2 mar 2026, 23:50
Brian Sarmiento rompió en llanto por un guiso de Andrea del Boca y la acusó ante Gran Hermano
Brian Sarmiento rompió en llanto por un guiso de Andrea del Boca y la acusó ante Gran Hermano

Brian Sarmiento rompió en llanto por un guiso de Andrea del Boca y la acusó ante Gran Hermano

El almuerzo del lunes 2 de marzo dejó al descubierto una nueva grieta entre los participantes y tuvo como protagonistas a Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yanina Zilli y Solange Abraham.

Leé también

Gran Hermano Generación Dorada: quién es el primer eliminado de la edición 2026

Gran Hermano Generación Dorada: quién es el primer eliminado de la edición 2026

Como viene sucediendo en los últimos días, Andrea tomó el control de la cocina y preparó un guiso tradicional para todos. En paralelo, Solange, que es vegetariana, decidió cocinar lentejas con choclo aparte para poder almorzar tranquila.

El clima empezó a enrarecerse cuando Brian se acercó a probar el plato principal y advirtió que tenía comino, un condimento que asegura que le cae mal. Según contó, había avisado desde el inicio de la semana que esa especia le hacía daño.

Mientras tanto, Zilli intervino en la escena y le alcanzó a Sarmiento un plato de lentejas y choclo preparado por Solange. Tras agradecer el gesto, el exfutbolista lanzó una frase que encendió la polémica: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”, disparó en clara referencia a Del Boca.

Lejos de calmarse, Brian terminó visiblemente afectado y fue directo al confesionario, donde se quebró al hablar del episodio. “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno”, expresó entre lágrimas.

Del otro lado, Andrea pareció no registrar la magnitud del malestar de su compañero, aunque dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta. “Me parece que algunos no tienen adaptación”, sentenció la actriz, dejando en evidencia que la tensión por el manejo de la cocina está lejos de terminar.

La batalla por el control de las hornallas ya no es solo una cuestión organizativa: en la casa más famosa del país, cualquier detalle puede convertirse en un detonante emocional. Y esta vez, un simple toque de comino alcanzó para desatar lágrimas, acusaciones y una nueva fractura en la convivencia.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Brian Sarmiento Andrea del Boca Telefe

Lo más visto