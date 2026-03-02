Brian Sarmiento rompió en llanto por un guiso de Andrea del Boca y la acusó ante Gran Hermano

Mientras tanto, Zilli intervino en la escena y le alcanzó a Sarmiento un plato de lentejas y choclo preparado por Solange. Tras agradecer el gesto, el exfutbolista lanzó una frase que encendió la polémica: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”, disparó en clara referencia a Del Boca.

Lejos de calmarse, Brian terminó visiblemente afectado y fue directo al confesionario, donde se quebró al hablar del episodio. “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno”, expresó entre lágrimas.

Del otro lado, Andrea pareció no registrar la magnitud del malestar de su compañero, aunque dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta. “Me parece que algunos no tienen adaptación”, sentenció la actriz, dejando en evidencia que la tensión por el manejo de la cocina está lejos de terminar.

La batalla por el control de las hornallas ya no es solo una cuestión organizativa: en la casa más famosa del país, cualquier detalle puede convertirse en un detonante emocional. Y esta vez, un simple toque de comino alcanzó para desatar lágrimas, acusaciones y una nueva fractura en la convivencia.