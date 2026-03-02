Se despide la licencia de conducir para personas mayores: no podrán renovarla como siempre si postergan este trámite

Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Renovación obligatoria cada cinco años.

Asistencia presencial obligatoria a una oficina del DMV.

Examen de visión obligatorio.

Posibles evaluaciones médicas adicionales, según antecedentes.

A diferencia de lo que ocurre con personas más jóvenes, los mayores de 70 ya no pueden completar la totalidad del proceso de renovación en línea. Si bien el sistema digital sigue activo para otros rangos de edad, este grupo deberá presentarse físicamente para validar su aptitud.

El objetivo, explican desde el organismo estatal, es verificar de manera directa que el conductor conserve las condiciones necesarias para circular sin poner en riesgo su seguridad ni la de terceros.

¿Qué ocurre si se posterga el trámite?

Uno de los aspectos centrales de la normativa es el impacto de la demora. Postergar la renovación más allá del vencimiento puede traer consecuencias más severas que en otros casos.

Si el conductor deja vencer la licencia y no inicia el proceso dentro del plazo correspondiente, podría enfrentarse a:

La necesidad de cumplir evaluaciones adicionales.

La obligación de realizar nuevamente pruebas prácticas o teóricas.

Restricciones específicas en la licencia.

Multas por circular con documentación vencida.

En situaciones extremas, la falta de renovación o el incumplimiento de los requisitos podría derivar en la suspensión del derecho a conducir.

Las autoridades recalcan que el sistema no busca excluir a los adultos mayores, sino garantizar que quienes sigan manejando lo hagan en condiciones seguras. Sin embargo, la exigencia de presencialidad y controles periódicos marca una diferencia sustancial respecto del pasado.

Paso a paso: cómo renovar la licencia en California después de los 70

El procedimiento que deben seguir los conductores mayores de 70 años incluye varias etapas obligatorias:

1. Solicitar turno con anticipación

El primer paso es programar una cita a través del sistema oficial del DMV. Aunque el trámite final no puede completarse en línea, la gestión del turno sí puede realizarse por internet o por vía telefónica.

Dado que las oficinas suelen tener alta demanda, se recomienda iniciar el proceso semanas antes del vencimiento para evitar complicaciones.

2. Presentarse personalmente en la oficina

El día asignado, el conductor debe acudir a la oficina correspondiente del DMV. No se admiten representantes ni intermediarios para completar esta instancia.

La identificación personal y la licencia actual deberán presentarse al momento de la atención.

3. Completar el formulario de renovación

En la oficina se entrega el formulario oficial, que incluye la actualización de datos personales y la declaración sobre posibles condiciones médicas que puedan afectar la conducción.

Este documento es clave, ya que cualquier omisión o falsedad puede derivar en sanciones posteriores.

4. Realizar el examen de visión

Uno de los puntos centrales del proceso es la prueba visual. La evaluación busca comprobar que el conductor mantiene la agudeza visual mínima requerida por ley.

En caso de no superar la prueba, el DMV puede requerir la presentación de un informe oftalmológico o indicar el uso obligatorio de lentes correctivos como condición para renovar.

5. Pago de la tarifa correspondiente

Finalmente, el solicitante deberá abonar la tasa establecida por la renovación. El monto puede variar según el tipo de licencia y otras condiciones particulares.

Evaluaciones médicas adicionales: cuándo pueden exigirse

Si el DMV detecta antecedentes médicos relevantes —como problemas neurológicos, cardiovasculares o visuales graves— puede solicitar documentación complementaria.

En estos casos, el conductor deberá presentar certificados firmados por profesionales de la salud que acrediten su aptitud para manejar. El organismo evaluará cada situación de manera individual, pudiendo imponer restricciones como:

Limitaciones para conducir de noche.

Prohibición de circular por autopistas.

Restricción a determinadas distancias.

Estas condiciones quedan asentadas en la licencia renovada.

Seguridad vial y envejecimiento: el trasfondo de la medida

California es uno de los estados con mayor población de adultos mayores en Estados Unidos. El crecimiento sostenido de este segmento etario llevó a las autoridades a revisar los mecanismos de control vinculados a la conducción.

Según especialistas en seguridad vial, el envejecimiento puede afectar progresivamente la visión, los reflejos y la capacidad de reacción ante imprevistos. Sin embargo, también destacan que no todos los adultos mayores presentan limitaciones significativas, por lo que la evaluación caso por caso resulta fundamental.

Desde el DMV sostienen que el sistema presencial permite detectar de manera más efectiva posibles inconvenientes que podrían pasar desapercibidos en una renovación digital.

Diferencias con otros grupos etarios

Mientras que conductores menores de 70 años pueden renovar su licencia en línea en determinadas condiciones —siempre que no tengan infracciones pendientes ni requisitos especiales—, el grupo que supera esa edad queda automáticamente excluido de esa modalidad.

Esta diferenciación generó debate en algunos sectores, que consideran que podría interpretarse como discriminatoria. No obstante, las autoridades argumentan que la medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención.

Consecuencias de circular con licencia vencida

Más allá de las exigencias específicas para los mayores de 70, conducir con la licencia vencida constituye una infracción en California.

Las posibles consecuencias incluyen:

Multas económicas.

Registro de la infracción en el historial del conductor.

Aumento en las primas de seguros.

En casos reiterados, suspensión del permiso.

Para los adultos mayores, además, la situación podría derivar en la obligación de rendir nuevamente exámenes más exigentes.

Recomendaciones clave para evitar problemas

Especialistas en trámites vehiculares recomiendan:

Revisar con anticipación la fecha de vencimiento.

Solicitar turno con varias semanas de margen.

Consultar al médico si existen condiciones de salud que puedan requerir documentación adicional.

No conducir si la licencia ya está vencida.

El cumplimiento preventivo es la mejor estrategia para evitar complicaciones administrativas y legales.

Un sistema que busca equilibrio

El debate sobre la conducción en la tercera edad no es nuevo. En distintos estados del país se aplican criterios diversos respecto de la edad y la periodicidad de las renovaciones.

En el caso de California, la decisión de exigir presencialidad y controles periódicos para mayores de 70 apunta a equilibrar dos derechos: la autonomía personal y la seguridad colectiva.

Mientras tanto, miles de conductores deberán adaptarse a un esquema más estricto, donde la planificación y el cumplimiento en tiempo y forma serán claves para mantener su licencia activa sin contratiempos.