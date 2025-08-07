Dramático: revelan las causas de la muerte de la tercera niña en el choque náutico de Miami

Los rescatistas lograron sacarla del mar y llevarla de urgencia al hospital de Niños Holtz, en Miami. Pero los esfuerzos de recuperarla por parte de los médicos fue inútil y murió un día más tarde del accidente. Las otras dos niñas fallecidas, Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Ko, de 13 (de origen chilena), también fallecieron por la misma causa: ahogamiento accidental, informó el médico forense la semana pasada. Las tres estaban en su última semana de un campamento de vela para chicos de 7 a 15 años, según el Miami Yacht Club.

Los lazos argentinos de Ari, la tercera víctima

"En el día más triste del calendario judío, mi familia llora la pérdida de nuestra prima Arielle, de 10 años, quien falleció como resultado de un trágico accidente de velero que ocurrió a principios de semana". El mensaje publicado en las redes corresponde a Gabriel Groisman, primo de Arielle, quien fue alcalde de Bal Barbour, una de las comunas de la zona de Miami.

Sus raíces la llevan hasta la provincia de Mendoza, en la Argentina. Arielle era hija de Rhonda Mitrani y Todd Buchman, y nieta de los argentinos Elias y Aída Mitrani, una familia con larga trayectoria en la comunidad judía de Miami.

Además, era sobrina de Groisman. Los abuelos paternos del exalcalde llegaron desde Buenos Aires y mantienen un fuerte vínculo con la Argentina.

tercera víctima mensaje de groisman La tercera víctima del accidente en la costa de Miami tiene lazos familiares que la llevan a la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Groisman)

En la ceremonia de despedida de sus restos habló el rabino Eliot Pearlson.“No puedo pensar en nada que haya afectado a todos tanto como esto”, dijo y así describió a la niña: “Ari era como un alma vieja que siempre ayudaba a los demás. Era muy cariñosa, muy generosa, muy atenta”.

La barcaza de servicios que navegaba cerca de la costa no vio al pequeño velero y, dado su tamaño, lo embistió directamente. Todavía no hay una explicación oficial para la causa de esta múltiple tragedia. Solo se sabe que el piloto de la barcaza superó con éxito las pruebas de alcohol o dopaje.