Mundo
Miami
Mila Yankelevich
Tragedia

Dramático: revelan las causas de la muerte de la tercera niña en el choque náutico de Miami

Ari Buchman perdió la vida poco después que una barcaza embistiera el velero en el que viajaba con Mila Yankelevich. Tenía familiares directos en la Argentina.

Ari Buchman

Ari Buchman, otra víctima del accidente en la costa de Miami (Foto: A24.com).

Arielle "Ari" Mazi Buchanan es la tercera niña que murió como consecuencia del choque de una barcaza con un pequeño velero en las costas de Miami. La noticia impactó especialmente en la Argentina porque en esa tragedia murió Mila, de solo 7 años, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La segunda víctima fue otra niña, de origen chilena.

Leé también Tragedia en Miami: un nuevo video mostró cómo la barcaza embistió al velero
Un nuevo video mostró cómo la barcaza embistió al velero.

Ahora se conocieron las causas de la muerte de "Ari", la tercera niña, en ese accidente del 28 de julio. Su fallecimiento también impactó en nuestro país porque tienen familiares directos.

La niña, de 10 años, fue una de las que sufrió gravísimas heridas cuando el velero en el que viajaban fue embestida por una barcaza de servicios en la costa de Miami. CAyó al agua y fue rescatada por los grupos de emergencia. Su condición fue compleja desde el momento del accidente. Estuvo varios días internada, pero no pudieron salvarla. Ahora, dieron las primeras explicaciones sobre su deceso.

rabino y Ari Buchman
Un Rabino ofició la ceremonia de despedida de la pequeña Ari Buchman. (Foto: Gentileza NBC)

Miami: cuáles fueron las causas de la muerte de la tercera niña

Según la información oficial, Ari falleció por ahogamiento accidental, declaró la oficina del médico forense. Se determinó que esa fue la causa y el modo de la muerte de la niña con familiares en Mendoza.

Los rescatistas lograron sacarla del mar y llevarla de urgencia al hospital de Niños Holtz, en Miami. Pero los esfuerzos de recuperarla por parte de los médicos fue inútil y murió un día más tarde del accidente. Las otras dos niñas fallecidas, Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Ko, de 13 (de origen chilena), también fallecieron por la misma causa: ahogamiento accidental, informó el médico forense la semana pasada. Las tres estaban en su última semana de un campamento de vela para chicos de 7 a 15 años, según el Miami Yacht Club.

Los lazos argentinos de Ari, la tercera víctima

"En el día más triste del calendario judío, mi familia llora la pérdida de nuestra prima Arielle, de 10 años, quien falleció como resultado de un trágico accidente de velero que ocurrió a principios de semana". El mensaje publicado en las redes corresponde a Gabriel Groisman, primo de Arielle, quien fue alcalde de Bal Barbour, una de las comunas de la zona de Miami.

Sus raíces la llevan hasta la provincia de Mendoza, en la Argentina. Arielle era hija de Rhonda Mitrani y Todd Buchman, y nieta de los argentinos Elias y Aída Mitrani, una familia con larga trayectoria en la comunidad judía de Miami.

Además, era sobrina de Groisman. Los abuelos paternos del exalcalde llegaron desde Buenos Aires y mantienen un fuerte vínculo con la Argentina.

tercera víctima mensaje de groisman
La tercera víctima del accidente en la costa de Miami tiene lazos familiares que la llevan a la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Groisman)

En la ceremonia de despedida de sus restos habló el rabino Eliot Pearlson.“No puedo pensar en nada que haya afectado a todos tanto como esto”, dijo y así describió a la niña: “Ari era como un alma vieja que siempre ayudaba a los demás. Era muy cariñosa, muy generosa, muy atenta”.

La barcaza de servicios que navegaba cerca de la costa no vio al pequeño velero y, dado su tamaño, lo embistió directamente. Todavía no hay una explicación oficial para la causa de esta múltiple tragedia. Solo se sabe que el piloto de la barcaza superó con éxito las pruebas de alcohol o dopaje.

