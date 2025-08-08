En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
recompensa
Buscado

Como en el lejano oeste, Donald Trump le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro

El gobierno estadounidense vuelve a la caza del líder bolivariano. La crisis de Medio Oriente y el efecto en el petróleo le trajo algo de alivio, pero la fiscal general de los Estados Unidos hizo un anuncio propio de la época de los "westerns".

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La funcionaria que

La funcionaria que, en nombre de Trump, ofrece una millonaria recompensa por Maduro (Foto: A24.com).

Las "acciones" de Nicolás Maduro están en alza. Pero no hablamos del mercado financiero. Por ejemplo, las reservas que envió al Reino Unido siguen congeladas porque ese país no lo reconoce como “presidente”. Lo que "subió", en este caso, y en gran escala, es la propia figura del líder bolivariano. En realidad, el precio por su cabeza. Como si fuera un regreso al tiempo de la conquista del oeste norteamericano, Estados Unidos renovó la oferta de una recompensa por su captura.

Leé también Las 5 claves para entender qué puede pasar en Venezuela y cómo Edmundo González Urrutia puede desplazar a Nicolás Maduro
Lo que estápasando en Venezuela es inédito. Por Pablo Winokur.

La encargada de hacer el anuncio fue la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. La funcionaria fue colocada en ese puesto clave por el propio Donald Trump, de quien es defensora a ultranza. Bondi acaba de elevar la recompensa para quien entregue a Nicolás Maduro: su figura tiene ahora un precio de 50 millones de dólares.

Y hay una explicación para la jefa de los fiscales norteamericanos: existe una clara vinculación del líder bolivariano con la acción de grupos de narcotraficantes, como el "Cartel de los Soles".

“Hoy anunciamos una histórica recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro”, dijo Pam Bondi.

Una recompensa contundente por Nicolás Maduro

La funcionaria de Trump lo vinculó directamente con las actividades del "Tren de Aragua", el "Cartel de Sinaloa" y el de "los Soles". Entre esos grupos, que actúan en México y Venezuela, Bondi lo hizo responsable del ingreso de droga a los Estados Unidos, como cocaína y fentanilo. Muchos de esos embarques, según la titular de la Procuración estadounidense, fueron acciones directas, ordenadas o supervisadas por el propio líder venezolano.

El aviso de recompensa tiene un valor adicional más allá de la cifra. Duplicó lo que se ofrecía antes de la crisis del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Está escrito en inglés y en español y dice: “Por información conducente al arresto o condena del dirigente del globalmente designado terrorista Cártel de los Soles”.

La recompensa de 50.000.000 de dólares está especialmente destacada junto a su fotografía. En el aviso, se lo acusa de “conspiración en narcotráfico, para importar (a Estados Unidos) cocaína, y usar y portar ametralladoras y dispositivos en apoyo a delitos con drogas”.

Esa fue la descripción al momento de justificar que la recompensa por Maduro haya subido al doble. “Es uno de los más grandes narcotraficantes en el mundo”, dijo Pam Bondi, sin vueltas.

Su anuncio finalizó: “Bajo la administración de Donald Trump, Maduro no podrá evadir la acción de la Justicia y será condenado por sus despreciables crímenes”.

maduro recompensa aumenta de valor
En poco tiempo, el valor de poner preso a Nicolás Maduro subió al doble en la recompensa ofrecida. (Foto: U.S. Dep. of Justice)

En poco tiempo, el valor de poner preso a Nicolás Maduro subió al doble en la recompensa ofrecida. (Foto: U.S. Dep. of Justice)

En poco tiempo, los 25 millones de dólares iniciales se multiplicaron por dos. Esto marca el renovado interés que parece recuperar la administración Trump por terminar con Maduro.

En su primer gobierno, Trump optó por reconocer a Juan Guaidó como presidente provisional venezolano. Lo recibió e hizo aplaudir por todo el Congreso norteamericano. Pero, como nunca pudo imponerse al líder bolivariano, dejó de apoyarlo. Ahora parece haber cambiado de estrategia: confían en que alguien, para ganar esa suma de dinero, lo atrape y lo entregue. En los hechos, eso limita la posibilidad a que, desde las Fuerzas Armadas Bolivarianas, se produzca una rebelión contra el continuador del chavismo en Venezuela.

Durante la campaña electoral del año pasado, María Corina Machado, líder de la oposición, prometía contemplación para los militares que abandonaran a Maduro y permitieran recuperar el Estado de derecho en Venezuela. Pero no tuvo éxito. Ningún militar bolivariano se sublevó, y Maduro, pese a haber perdido las elecciones, forzó el resultado, se hizo reconocer como ganador y sigue en el poder.

maduro vale más que Obama Bin Laden

Desde Washington, llegan nuevas vinculaciones de Maduro con el narcotráfico, las armas, el crimen, la cocaína y el fentanilo. Por él, ofrecen incluso el doble de recompensa que por Osama Bin Laden, el ideólogo del atentado a las Torres Gemelas en 2001.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
