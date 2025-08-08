Como en el lejano oeste, Donald Trump le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro

Embed

Una recompensa contundente por Nicolás Maduro

La funcionaria de Trump lo vinculó directamente con las actividades del "Tren de Aragua", el "Cartel de Sinaloa" y el de "los Soles". Entre esos grupos, que actúan en México y Venezuela, Bondi lo hizo responsable del ingreso de droga a los Estados Unidos, como cocaína y fentanilo. Muchos de esos embarques, según la titular de la Procuración estadounidense, fueron acciones directas, ordenadas o supervisadas por el propio líder venezolano.

El aviso de recompensa tiene un valor adicional más allá de la cifra. Duplicó lo que se ofrecía antes de la crisis del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Está escrito en inglés y en español y dice: “Por información conducente al arresto o condena del dirigente del globalmente designado terrorista Cártel de los Soles”.

La recompensa de 50.000.000 de dólares está especialmente destacada junto a su fotografía. En el aviso, se lo acusa de “conspiración en narcotráfico, para importar (a Estados Unidos) cocaína, y usar y portar ametralladoras y dispositivos en apoyo a delitos con drogas”.

Esa fue la descripción al momento de justificar que la recompensa por Maduro haya subido al doble. “Es uno de los más grandes narcotraficantes en el mundo”, dijo Pam Bondi, sin vueltas.

Su anuncio finalizó: “Bajo la administración de Donald Trump, Maduro no podrá evadir la acción de la Justicia y será condenado por sus despreciables crímenes”.

maduro recompensa aumenta de valor En poco tiempo, el valor de poner preso a Nicolás Maduro subió al doble en la recompensa ofrecida. (Foto: U.S. Dep. of Justice)

En poco tiempo, los 25 millones de dólares iniciales se multiplicaron por dos. Esto marca el renovado interés que parece recuperar la administración Trump por terminar con Maduro.

En su primer gobierno, Trump optó por reconocer a Juan Guaidó como presidente provisional venezolano. Lo recibió e hizo aplaudir por todo el Congreso norteamericano. Pero, como nunca pudo imponerse al líder bolivariano, dejó de apoyarlo. Ahora parece haber cambiado de estrategia: confían en que alguien, para ganar esa suma de dinero, lo atrape y lo entregue. En los hechos, eso limita la posibilidad a que, desde las Fuerzas Armadas Bolivarianas, se produzca una rebelión contra el continuador del chavismo en Venezuela.

Durante la campaña electoral del año pasado, María Corina Machado, líder de la oposición, prometía contemplación para los militares que abandonaran a Maduro y permitieran recuperar el Estado de derecho en Venezuela. Pero no tuvo éxito. Ningún militar bolivariano se sublevó, y Maduro, pese a haber perdido las elecciones, forzó el resultado, se hizo reconocer como ganador y sigue en el poder.

maduro vale más que Obama Bin Laden

Desde Washington, llegan nuevas vinculaciones de Maduro con el narcotráfico, las armas, el crimen, la cocaína y el fentanilo. Por él, ofrecen incluso el doble de recompensa que por Osama Bin Laden, el ideólogo del atentado a las Torres Gemelas en 2001.