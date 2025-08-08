El New York Times se metió en la pelea de Milei contra el Conicet

New York Times y la lucha entre el Conicet y el presidente Milei

Como bajada, la nota dice: "Una transmisión en vivo de un proyecto submarino ha cautivado a Argentina mientras el presidente Javier Milei ejerce una motosierra sobre el presupuesto para la ciencia", el contraste queda marcado desde el principio.

La nota, firmada por Emma Bubola y Lucía Cholakian Herrera, está acompañada por varias de las fotografías de las especies que logró captar a miles de metros de profundidad la misión conjunta. Son realmente extraordinarias.

El artículo dice que el suceso por el canal de streaming fue tal que "las parejas en Buenos Aires cancelaron sus planes de fin de semana para sintonizar el programa". Tal vez sea un poco exagerado, pero es cierto que lo que pudo verse, por primera vez, del fondo del mar Argentino, ha causado sensación.

criaturas marinas 3 Uno de los seres asombrosos que cautivaron desde el fondo del mar al mundo por streaming, en el trabajo de los científicos del Conicet. (Foto: Gentileza NYT)

Aseguran - no sin razón los periodistas del Times - que la transmisión en vivo de la última semana ha transformado un proyecto de exploración marina en una sensación en internet y los animales marinos en "inesperados abanderados para quienes se oponen a las amenazas del presidente Javier Milei de recortar y privatizar la ciencia financiada por el estado".

Destacan que el impacto ha sido tal, que "los espectadores adoptaron un pepino de mar morado como su pequeña batata, llamaron Barbie a una langosta rosa y crearon una obra de arte con una estrella de mar que parece un personaje de Bob Esponja”.

Los periodistas dicen: "El Sr. Milei ha buscado frenar la inflación crónica de Argentina y disminuir su déficit fiscal, provocando la indignación de los progresistas y elogios de los conservadores por su enfoque drástico del gasto público".

A continuación, usan el suceso de la expedición para volver sobre el fondo de la cuestión: “¿Cuál es su productividad? ¿Qué han creado los científicos?”, preguntó el Sr. Milei sobre el Conicet durante su campaña de 2023. Los defensores del Conicet, el mayor organismo de investigación y financiamiento científico de Argentina, se han apresurado a describir sus logros, incluidos el trabajo sobre vacunas contra el coronavirus, la enfermedad de Parkinson y los fósiles de dinosaurios desenterrados en la Patagonia.

Los comentarios de los científicos, solo de biología, nada de política

Ese es otro de los aspectos que resalta la nota. No hizo falta hablar de política. Los millones de personas que ven en todo el mundo - en especial, los argentinos - aprenden cosas inimaginables de los secretos del mar. Con las precisas descripciones de los científicos del Conicet, queda claro para qué sirve su trabajo. No hace falta hablar de política.

El NYTimes muestra otro contraste de la beligerancia de los "Trolls" libertarios que dijeron: "muy bonito, pero lo vamos a destruir para producir". La respuesta, vino por parte de una voz precisa: “El enfoque son los animales”, dijo Daniel Lauretta, jefe de la expedición. “Lo importante no somos nosotros. La gente se está uniendo a favor del mar argentino”, agregó.

criaturas marinas 4 Un pulpo azul, raras veces visto en esta zona del Atlántico. (Foto: Gentileza NYT)

Como el mundial, pero debajo del agua

Es la metáfora que encontraron en el New York Times para demostrar el suceso y el éxito de estos miembros del Conicet junto al Schmidt Ocean Institute, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Se transmitió en vivo, con científicos comentando en tiempo real y espectadores haciendo preguntas y eligiendo nombres para las criaturas recién descubiertas. El Times asegura que los niños llamaron para preguntar "qué deberían estudiar para convertirse en científicos".

criaturas mainas 1 Un enorme langostino, en el fondo del mar Argentino. (Foto: Gentileza NYT)

Para demostrar su comparación, el artículo eligió publicar un comentario muy especial. Magdalena Bargero, de 32 años, fotógrafa argentina residente en San Sebastián, España, apasionada por la naturaleza, dijo: "Soy la única que suelo ver estas cosas de la biología marina, pero hora, mis amigos me envían fotos”como durante el Mundial”.

Un golazo del Conicet. Y sin alargue, ni penales.