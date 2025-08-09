El imprevisto cambio de planes de Rufina Cabré que sorprendió a la China Suárez: por qué se volvió de Turquía

Al tiempo que explicó: “Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”.

Fue allí que su colega Karina Iavícoli agregó que “existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá", mientras que consideró que "no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, para que pueda ver personalmente dónde vivirá su hija.

De este modo, quedó claro que la vuelta de Rufina Cabré al país será para disfrutar de estas últimas tres semanas en Buenos Aires con su entorno de toda la vida antes de instalarse ya de manera estable en el país turco y de comienzo a esta nueva etapa cuando deba comenzar las clases en el British International School, curiosamente el mismo colegio al que fueron Francesca e Isabella Icardi mientras vivieron allá junto a su papá Mauro Icardi y su mamá Wanda Nara.

De esta manera, a última hora del viernes los tres hermanos llegaron a Buenos Aires. Mientras que Rufina partió del aeropuerto con su abuela y la niñera, los más pequeños partieron a la casa de su papá Benjamín Vicuña, quien los esperaba junto a Benicio -uno de sus hijos con Pampita- con los brazos abiertos tras 15 días sin verse.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña en Estambul

El video viral de Mauro Icardi y la China Suárez a los gritos delante de Rufina

Ya instalados en Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser el centro de la atención mediática. Esta vez por un video que generó polémica durante un paseo por Turquía junto a Rufina, la hija mayor de la actriz.

Las imágenes, difundidas por En lo picante y replicadas por Paparazzi, muestran al futbolista del Galatasaray caminando unos pasos por delante de la China y de la niña, con un ritmo más rápido y hablando con su pareja mientras sostenía un objeto en la mano.

Embed

En apariencia, se trataba de una escena cotidiana. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales interpretaron que en el clip se veía una discusión en plena vía pública. Incluso, algunos comentarios en X fueron más allá: “En cámara lenta se ve claramente cuando le sacude el brazo para que la nena se desprenda de ella”, o “Pobre Rufi, cuando la mamá le saca el brazo se va rápido adelante”. Como suele ocurrir con la pareja, la repercusión fue inmediata.

En paralelo, a pesar de que había trascendido que Rufina, fruto de la relación de la China con Nicolás Cabré, permanecerá en Turquía para comenzar las clases en una prestigiosa escuela de Estambul, lo concreto es que la nena pidió regresar a Buenos Aires estos 15 días hasta que deba comenzar las clases en el colegio turco porque extrañaba un poco a su papá. Por su parte, Magnolia y Amancio, hijos de la actriz con Benjamín Vicuña, ya se sabía que regresaban a la Argentina por expreso pedido de su padre de no cambiarles su centro de vida.