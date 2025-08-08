ANSES: cuáles son los puntos clave de la Tarjeta Alimentar que hay que tienen que tener en cuenta en agosto

tarjeta alimentar 6 .jpg Cuáles son los puntos clave de la Tarjeta Alimentar que hay que tienen que tener en cuenta en agosto.

Montos de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

El monto que recibe cada familia varía según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo o quienes cobran la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Esta medida se adapta al tamaño de la familia porque busca que se pueda costear la canasta básica para todos los integrantes.

Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025

La Asignación Universal por Hijo recibió un aumento de 1,6% para agosto. Esto se debe al Decreto 274/24 que establece que las prestaciones recibirán reajustes mensuales tomando como referencia el dato de inflación de dos meses previos. En el caso de Junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fue del 1,6%.

Por esta razón, se establecen los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo: $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23

Asignación por Embarazo: $90.348,65

Cuándo cobro la AUH en agosto