Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Beneficios

ANSES: cuáles son los puntos clave de la Tarjeta Alimentar que hay que tienen que tener en cuenta en agosto

El organismo previsional dio detalles de la ayuda económica que reciben los titulares de la AUH y que varía según la cantidad de hijos.

AUH agosto 2025: cuánto cobrás con Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos.

La Tarjeta Alimentar es una herramienta importante para un sector clave y por eso la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer información importante sobre el beneficio. Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la canasta básica a aquellos titulares de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La ayuda económica se deposita en la misma cuenta en la que se cobra la prestación correspondiente. El monto puede variar según la cantidad de hijos que tenga el beneficiario.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Las personas contempladas para cobrar este beneficio tienen que estar incluidas en alguno de los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes de gestación que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Personas con hijos con discapacidad que cobran la AUH, sin límite de edad para el hijo con discapacidad.
  • Madres de siete o más hijos que sean beneficiarias de Pensiones No Contributivas.
Cu&aacute;les son los puntos clave de la Tarjeta Alimentar que hay que tienen que tener en cuenta en agosto.

Montos de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

El monto que recibe cada familia varía según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con un hijo o quienes cobran la Asignación por Embarazo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Esta medida se adapta al tamaño de la familia porque busca que se pueda costear la canasta básica para todos los integrantes.

Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025

La Asignación Universal por Hijo recibió un aumento de 1,6% para agosto. Esto se debe al Decreto 274/24 que establece que las prestaciones recibirán reajustes mensuales tomando como referencia el dato de inflación de dos meses previos. En el caso de Junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fue del 1,6%.

Por esta razón, se establecen los siguientes valores:

  • Asignación Universal por Hijo: $90.348,65
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23
  • Asignación por Embarazo: $90.348,65

Cuándo cobro la AUH en agosto

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto
