Mauro Icardi sorprendió con una confesión durante su entrevista con Marley desde Turquía

Embed

Qué pasó entre Mauro Icardi y la China Suárez en el video que recorre las redes y se ve a Rufina

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena, esta vez por un video que comenzó a circular en las últimas horas y que habría sido grabado durante una salida familiar en Turquía junto a Rufina, la hija mayor de la actriz.

El material, difundido por el ciclo En lo picante, generó revuelo entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en analizar cada gesto del delantero del Galatasaray.

En el video se puede ver al futbolista caminando por delante de la China y Rufina a un paso más apresurado y dialogando con su pareja mientras sostenía un elemento con su mano. Aunque la escena parece común, en las redes no pasó desapercibida. Varios usuarios interpretaron que el deportista y la actriz habrían mantenido un intercambio de palabras en plena vía pública, delante de la pequeña.

“En cámara lenta se ve claramente cuando le sacude el brazo para que la nena se desprenda de ella ”; “Pobre Rufi, cuando la mamá le saca el brazo se va rápido adelante”, fueron algunos de los comentarios que se observaron en la red social X al conocerse el video, según consignó Paparazzi.

Embed

En paralelo, se supo que Rufina, fruto de la relación de la China con Nicolás Cabré, se quedará en Estambul para iniciar las clases en una exclusiva institución, mientras que Magnolia y Amancio, hijos de la actriz con Benjamín Vicuña, regresarán a la Argentina con ella.

A pesar de las repercusiones, la pareja continúa enfocada en su vida en Turquía y en sus planes de instalarse de forma permanente, lo que incluiría mudarse a una nueva residencia.