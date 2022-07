guzmán artículo NYT.jpg "Su partida amenaza con desestabilizar una economía ya sacudida", dice le artículo del New York Times sobre el reemplazo del ministro de economía argentino, Martín Guzmán (Foto: New York Times)

Lleva el título: "Ministro de Economía de Argentina renuncia abruptamente, dejando al descubierto divisiones en el gobierno".

Destaca que el ministro de Economía de Argentina renunció abruptamente el sábado por la noche y lo califica como una medida que amenaza con desestabilizar aún más una economía ya sacudida por una inflación altísima. También conjetura sobre un tema que puede complicar el frente exterior del país: habla de los crecientes temores sobre posibles nuevos impagos de deuda.

Luego de recordar que fue el ministro quien renegoció la deuda por US$44 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aclara que "las tensiones dentro del gobierno se han disparado sobre cómo manejar la crisis económica".

Allí traza una clara división entre las dos alas de la coalición gobernante: Martín Guzmán, relativamente moderado, chocó con el ala más militante de la coalición peronista gobernante, encabezada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El New York Times apunta que Cristina Fernández de Kirchner criticó públicamente al FMI. Entre sus reproches destaca: pidió más gasto público y más acción del gobierno para combatir la inflación.

También recoge, opiniones de economistas y políticos locales sobre las implicancias de este cambio en Economía. Se resume que hasta el momento de su partida, Guzmán ha sido un “ancla” para la política económica a pesar de sus luchas internas.

silvina batakis.jpg Silvina Batakis, la reemplazante del ministro Martín Guzmán (Foto: Archivo)

Las presiones inmediatas por la salida de Martín Guzmán

El Times dice que "la presión aumenta sobre la moneda del país y el peso argentino", que está protegido por estrictos controles de capital.

El otro dato grave que resume el artículo es la inflación. Señala que ya se encuentra con el 60% y "se espera que vaya en aumento". En este contexto, destaca que mientras que los altos costos de importación de energía han limitado la capacidad del país para aumentar las agotadas reservas de divisas. También marca como un hecho preocupante que los bonos soberanos de Argentina se han desplomado a 20 centavos por dólar.

Martín Guzman y Kristalina Georgieva Martín Guzmán acordó con Kristalina Georgieva la reestructuración de la deuda con el FMI (Foto: Archivo)

Los pasos inconclusos de Martín Guzmán

Guzmán tenía previsto viajar a Francia esta semana para conversar sobre la reestructuración de unos 2.000 millones de dólares en deuda con el Club de París de prestamistas soberanos, recuerda el diario norteamericano. Ese viaje -ahora interrumpido- se había considerado fundamental para reabrir el acceso de Argentina a la inversión extranjera directa, necesaria para infraestructura y energía.

A algunos inversionistas - apunta el NYT - les preocupaba cómo la salida afectaría la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones con el FMI, que incluyen objetivos de inflación, niveles de reserva y equilibrio fiscal, todo ya bajo presión.

El artículo termina con el desafió que aguarda a la nueva ministra, Silvina Batakis. “En cuanto a quién lo reemplaza, el nombre no importa tanto, lo que importa es si la persona tendrá o no el poder de hacer algo", concluye la nota del New York Times.