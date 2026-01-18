"Guerra total": la advertencia del presidente de Irán sobre su líder supremo

Tensión regional y escenario internacional

Alí Jamenei ocupa el cargo de líder supremo desde 1989, y concentra un poder decisivo sobre las Fuerzas Armadas, la política exterior y los principales organismos del Estado. Para Irán, cualquier ataque contra Jamenei no sería solo un atentado contra una persona, sino una agresión directa al corazón del sistema político y religioso del país.

Por ese motivo, la advertencia de Pezeshkian eleva el conflicto a un nivel extremo: no habría respuestas parciales ni diplomáticas, sino una reacción total del Estado iraní ante un escenario de agresión.

MUERTES TEHERÁN IRÁN

La advertencia se produce en un momento particularmente sensible para Medio Oriente. Irán mantiene conflictos indirectos con Israel, tensiones con Estados Unidos en el Golfo Pérsico y una influencia creciente en países como Líbano, Siria, Irak y Yemen, a través de milicias y grupos aliados.

Analistas internacionales advierten que una escalada directa entre Irán y Estados Unidos podría tener consecuencias regionales y globales, afectando el comercio internacional, el precio del petróleo y la estabilidad política en una zona clave del mundo.

Desde Teherán, el discurso oficial insiste en que Irán no busca la guerra, pero no dudará en responder con contundencia si considera que su soberanía o su liderazgo están bajo ataque.

Además del impacto internacional, el mensaje del presidente iraní tiene una lectura interna. Irán atraviesa problemas económicos profundos, producto de las sanciones, la inflación y el descontento social. En ese contexto, el gobierno suele recurrir a un discurso de resistencia frente a amenazas externas para reforzar la unidad nacional y desviar el foco de los conflictos internos.

La defensa cerrada del líder supremo cumple un rol central en esa estrategia, al presentar cualquier presión extranjera como un ataque directo al país y a su identidad.