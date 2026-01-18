"Guerra total": la advertencia del presidente de Irán sobre su líder supremo
Las palabras de Masud Pezeshkian parecen ser una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió un cambio de liderazgo en Teherán.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, lanzó una advertencia de alto voltaje político y militar al asegurar que cualquier ataque contra el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, será considerado como una “guerra total” contra la nación iraní. El mensaje fue difundido a través de la red social X, en un contexto de creciente tensión internacional y renovados cruces con Estados Unidos y sus aliados.
“Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, escribió Pezeshkian en su publicación, que rápidamente fue replicada por medios internacionales y analistas de política exterior. La frase no solo apuntó a defender la figura de Jamenei, máxima autoridad política y religiosa del país, sino que buscó marcar un límite explícito frente a cualquier intento de agresión directa o indirecta.
Un mensaje con destinatarios claros
Aunque el presidente iraní no mencionó países en particular, la advertencia llega luego de declaraciones de dirigentes estadounidenses y de un clima de fuerte hostilidad entre Teherán y Washington. En los últimos meses, el liderazgo iraní denunció amenazas, sanciones económicas y operaciones encubiertas que, según su visión, buscan debilitar al régimen islámico.
En ese marco, el mensaje de Pezeshkian funciona como una señal política hacia el exterior, pero también como un mensaje interno. El gobierno iraní intenta mostrar cohesión y fortaleza en torno a la figura del ayatolá Jamenei, considerado el eje del sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.
Tensión regional y escenario internacional
Alí Jamenei ocupa el cargo de líder supremo desde 1989, y concentra un poder decisivo sobre las Fuerzas Armadas, la política exterior y los principales organismos del Estado. Para Irán, cualquier ataque contra Jamenei no sería solo un atentado contra una persona, sino una agresión directa al corazón del sistema político y religioso del país.
Por ese motivo, la advertencia de Pezeshkian eleva el conflicto a un nivel extremo: no habría respuestas parciales ni diplomáticas, sino una reacción total del Estado iraní ante un escenario de agresión.
La advertencia se produce en un momento particularmente sensible para Medio Oriente. Irán mantiene conflictos indirectos con Israel, tensiones con Estados Unidos en el Golfo Pérsico y una influencia creciente en países como Líbano, Siria, Irak y Yemen, a través de milicias y grupos aliados.
Analistas internacionales advierten que una escalada directa entre Irán y Estados Unidos podría tener consecuencias regionales y globales, afectando el comercio internacional, el precio del petróleo y la estabilidad política en una zona clave del mundo.
Desde Teherán, el discurso oficial insiste en que Irán no busca la guerra, pero no dudará en responder con contundencia si considera que su soberanía o su liderazgo están bajo ataque.
Además del impacto internacional, el mensaje del presidente iraní tiene una lectura interna. Irán atraviesa problemas económicos profundos, producto de las sanciones, la inflación y el descontento social. En ese contexto, el gobierno suele recurrir a un discurso de resistencia frente a amenazas externas para reforzar la unidad nacional y desviar el foco de los conflictos internos.
La defensa cerrada del líder supremo cumple un rol central en esa estrategia, al presentar cualquier presión extranjera como un ataque directo al país y a su identidad.