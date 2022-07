Sobre el mismo asunto, el Papa agregó: "El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía. Esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana. Donde cada pueblo se sienta a sí mismo con su identidad y, a la vez, necesitado de la identidad del otro. No es fácil".

Papa Francisco:"¿Por qué los jóvenes no se comprometen en política, por qué no se la juegan?

El Papa también se refirió al "descompromiso" de los jóvenes con la política "¿Por qué no se comprometen, por qué no se la juegan? Porque están como desanimados", consideró al ser consultado sobre este punto. Y amplió: "Han visto -no digo todos, por Dios- situaciones de arreglos mafiosos y de corrupción".

"Cuando los jóvenes de un país ven, como se dice, que "se vende hasta a la madre" con tal de hacer un negocio, entonces baja la cultura política. Y por eso no quieren meterse", sostuvo.

Sobre el mismo tema, el Sumo Pontífice expresó: "El proceso de un país, el proceso de desarrollo social, económico y político, necesita de una continua revaloración y un continuo choque con los otros. El mundo político es ese choque de ideas, de posiciones, que nos purifica y nos hace ir juntos adelante. Los jóvenes tienen que aprender esta ciencia de la política, de la convivencia, pero también de la lucha política que nos purifica de egoísmos y nos lleva adelante".

Y añadió: "Es importante ayudar a los jóvenes en ese compromiso socio-político y, también, a que no les vendan un buzón. Aunque hoy día, creo que la juventud está más avivada. En mis tiempos, no nos vendían un buzón, nos vendían el Correo Central. Hoy están más despiertos, son más vivos".

"Yo confío mucho en la juventud. Si los jóvenes no son los protagonistas de la historia, estamos fritos. Porque ellos son el presente y el futuro", concluyó.