La película "Homo Argentum" con Guillermo Francella llega al streaming: cuándo y dónde se podrá ver.

Guillermo Francella y los 16 personajes de "Homo Argentum"

El film que se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

La película, con una duración de 110 minutos, rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia, películas que tanto Francella como los directores admiran, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Cohn.

Esta ambiciosa producción internacional fue filmada durante nueve semanas en diversas locaciones de Argentina e Italia, prometiendo una experiencia visual y narrativa extraordinaria.

Qué dijeron los directores sobre "Homo Argentum"

"Tanto a Guillermo como a nosotros nos gusta mucho la época dorada del cine italiano , y quisimos recrear ese espíritu y ese tono en Homo Argentum".

Ficha técnica de la película "Homo Argentum"

Productoras: Pampa Films y Gloriamundi

Pampa Films y Gloriamundi Productoras Asociadas: Rhino Film, Dea Film y Blue Film

Rhino Film, Dea Film y Blue Film Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat

Mariano Cohn y Gastón Duprat Guion: Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat

Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat Co Guionista: Horacio Convertini

Horacio Convertini Elenco Principal: Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo

Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo Productores: Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky

Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky Productores Ejecutivos: Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky

Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky Productores Ejecutivos Italia: Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi

Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi Diseñador de Producción: Marcelo Pont

Marcelo Pont Directora de Producción: Laura Eliosoff

Laura Eliosoff Director de Fotografía: Leonardo Rosende

Leonardo Rosende Diseño de Vestuario: Constanza Balduzzi

Constanza Balduzzi Directora de Arte: Vera Español

Vera Español Música Original: Federico Mercuri y Matías Mercuri

Federico Mercuri y Matías Mercuri Montaje: David Gallart

Lo que se viene para "Homo Argentum" en Disney+

Con el paso al streaming, se espera que Homo Argentum no solo mantenga su éxito, sino que logre una segunda vida en el consumo digital. La estrategia de lanzamiento global puede acercar la comedia a nuevos públicos y abrir puertas a futuras producciones argentinas en grandes plataformas.

Mientras tanto, la incógnita sobre la fecha oficial de estreno en Disney+ mantiene expectantes a los fanáticos. Lo cierto es que, tarde o temprano, el fenómeno que arrasó en los cines se podrá disfrutar desde la comodidad del hogar, en cualquier dispositivo y en cualquier rincón del mundo.

Tráiler de "Homo Argentum" con Guillermo Francella