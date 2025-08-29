"Ay, Javier": un periodista fue usado de "carnada" y la broma terminó de la peor manera

Un toro "alunado" y vacas solidarias

La verdad es que el pesado del bromista hizo todo mal. Lo primero, no tuvo mejor idea que ponerse una remera de color rojo. El que agitan con sus capas los toreros. Además, gritaba y daba saltos mientras agarraba al periodista, que quería zafar y no pudo.

En pocos instantes, todo cambió, la broma derivó en un suplicio. El toro se fue directo contra ambos. El "amigo" ( ya corresponde llamarlo "enemigo") pensó primero en su propia salud. No solo no lo soltó al pobre periodista, sino que incluso lo utilizó como escudo para evitar el primer topetazo.

Por supuesto, el animal no se detuvo ahí. Repitió varias cargas contra ellos. Además, o el toro era daltónico o no fue el mejor día para el valiente joven de prensa. Pese a tener una chomba negra, el toro la emprendió contra él, aún en el piso. Solo cuando otros toreros presentes salieron a hacer pases con la "verónica" la capa con un rojo tenue ( o rosa) de un lado y amarillo del otro, el toro dejó de atacar a la prensa (algo muy común hoy en día).

Solo entonces, el periodista pudo reincorporarse y correr rápidamente a protegerse detrás de una de las empalizadas que cumplen esa función en la arena de lidia.

periodista a prueba de toros A prueba de toros. El periodista embestido por un toro Ileso. (Foto: Captura de TV)

Con colegas y amigos así...

Mientras todo esto pasada en un móvil, desde el piso, una joven conductora, se asustó un poco cuando comprendió lo que iba a pasar. Observaba, perpleja y repetía: "Ay, ay, ay, Javier". Cuando el toro lo embistió, solo atinó a decir "uy", pero con cara divertida. Pero todavía, el bromista. Cuando el periodista volvió hacia él, el muchacho de la chomba roja le dijo: "Bueno, tampoco ha sido tanto". De pedir perdón, nada.

Todo ocurrió durante la emisión del programa Quédate de las fiestas que se celebran del 22 al 28 de agosto. Ese día ocurría el evento más destacado, que es la Gran Pochada, donde hay fiestas con música y comida tradicional. Allí se incluye el encierro con la ganadería en un corral mientras suena la música de una charanga, que es una banda de instrumentos de viento y percusión. Justamente, en esa "Gran Pochada", en la que la arena de práctica sirve para esta fiesta, un joven no tuvo mejor idea que ofrecer a un periodista como "carnada" para un toro.

según de qué lado estés Según de qué lado estés. Mientras el periodista es revolcado por el piso por un toro, desde el estudio, la conductora se tapa la boca para no reírse por lo que está sucediendo.(foto: Captura de TV)

Toros y bromas pesadas que se multiplican

Embed

No muy lejos de ahí, en San Sebastián de los reyes, ocurrió otro suceso en el mismo estilo. Otro periodista, Alfredo Duro, de El Chiringuito de Jugones, fue lastimado por un toro en una corrida durante la tradicional jornada de la festividad de San Sebastián de los Reyes. En rigor, no fue en la corrida, sino en el encierro previo.

otro periodista embestido Otro periodista, embestido por otro toro en un encierro. (Foto:Captura de TV)

Es la tradicional suelta de los toros desde los corrales hacia la arena, o el "Coso" en dónde se lidian los toros. Duro, participaba de la corrida, pero en una curva resbaló, un toro lo embistió y quedó tendido en el suelo. Tuvo que ser asistido por el personal médico, siempre atento a estos incidentes.

Ya se sabe lo que le pasa al que juega con fuego. Peor, es que a uno lo hagan jugar con toros.