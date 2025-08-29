Impactante: el violento duelo tumbero con facas en plena calle que se volvió viral

Embed

Un duelo con estilo carcelario

Especialistas en seguridad coinciden en que la escena refleja a la perfección el estilo de las peleas dentro de las cárceles. El uso de facas de fabricación casera y la postura corporal de los protagonistas son característicos del “código tumbero”.

En ese universo, las facas son armas improvisadas, afiladas a mano y fáciles de ocultar. Su utilización, tanto en prisiones como en barrios marginales, es sinónimo de violencia extrema y riesgo de muerte en segundos.

El barrio y el peso del paco

El lugar donde ocurrió el enfrentamiento no es casual. Puerta de Hierro, en La Matanza, es uno de los barrios más castigados por la venta y el consumo de paco.

“Acá las peleas son de todos los días. Algunos se pelean por deudas, otros porque están drogados o porque arrastran viejas broncas. Nadie se mete porque puede terminar herido”, relató un vecino de la zona.

La indiferencia que alarma

El video, además de mostrar la violencia explícita, expuso una reacción social preocupante. Ni los conductores que pasaban por el lugar ni los peatones que caminaban a pocos metros parecieron conmoverse ante la posibilidad de que uno de los hombres terminara muerto en plena calle.

Esa indiferencia fue señalada por usuarios en redes sociales como una señal de acostumbramiento. “Lo más grave no es la pelea, sino que la gente ya no se sorprenda”, escribió una usuaria en X (ex Twitter).

De acuerdo con las primeras informaciones, no hubo intervención inmediata de la Policía ni de la Justicia, ya que el hecho no dejó lesionados. Tampoco se registraron denuncias formales.

El fenómeno de la pelea con facas en redes

El video circuló por Facebook, Instagram y TikTok, acumulando miles de visualizaciones en pocas horas. Mientras algunos usuarios lo compartieron con tono irónico, otros expresaron preocupación por la falta de control en barrios como Puerta de Hierro.

En TikTok, varios clips se viralizaron con música de fondo y ediciones humorísticas, transformando una escena de violencia real en contenido de entretenimiento.