Policiales
pelea
La Matanza
LOCURA

Impactante: el violento duelo tumbero con facas en plena calle que se volvió viral

Dos hombres protagonizaron un violento enfrentamiento con armas caseras. La pelea, filmada por testigos, se viralizó en redes sociales.

Duelo tumbero: así fue la pelea con facas en plena calle. (Foto: captura de video)

La violencia volvió a quedar registrada en el Conurbano bonaerense. Dos hombres armados con facas caseras protagonizaron un feroz enfrentamiento "tumbero" en el barrio Puerta de Hierro, en La Matanza. La escena, filmada por un testigo, se viralizó rápidamente en redes sociales y desató preocupación por la naturalidad con la que los vecinos presenciaron el hecho.

El video que expuso la pelea

Las imágenes muestran cómo los dos individuos, en plena calle, se trenzan en un duelo “tumbero” con cuchillas improvisadas. Con movimientos rápidos, amagues y pasos laterales, cada uno intentaba intimidar al otro sin llegar a concretar una herida.

La violencia del momento hizo temer lo peor. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el enfrentamiento terminó sin heridos. La grabación se interrumpe cuando uno de los hombres retrocede y la pelea se disuelve, en medio de insultos y gestos amenazantes.

Lo más llamativo, sin embargo, fue el contexto: automovilistas y transeúntes continuaron con su rutina como si nada pasara. Lejos de sorprenderse, algunos apenas giraron la cabeza, como si se tratara de una postal cotidiana del barrio.

Embed

Un duelo con estilo carcelario

Especialistas en seguridad coinciden en que la escena refleja a la perfección el estilo de las peleas dentro de las cárceles. El uso de facas de fabricación casera y la postura corporal de los protagonistas son característicos del “código tumbero”.

En ese universo, las facas son armas improvisadas, afiladas a mano y fáciles de ocultar. Su utilización, tanto en prisiones como en barrios marginales, es sinónimo de violencia extrema y riesgo de muerte en segundos.

El barrio y el peso del paco

El lugar donde ocurrió el enfrentamiento no es casual. Puerta de Hierro, en La Matanza, es uno de los barrios más castigados por la venta y el consumo de paco.

“Acá las peleas son de todos los días. Algunos se pelean por deudas, otros porque están drogados o porque arrastran viejas broncas. Nadie se mete porque puede terminar herido”, relató un vecino de la zona.

La indiferencia que alarma

El video, además de mostrar la violencia explícita, expuso una reacción social preocupante. Ni los conductores que pasaban por el lugar ni los peatones que caminaban a pocos metros parecieron conmoverse ante la posibilidad de que uno de los hombres terminara muerto en plena calle.

Esa indiferencia fue señalada por usuarios en redes sociales como una señal de acostumbramiento. “Lo más grave no es la pelea, sino que la gente ya no se sorprenda”, escribió una usuaria en X (ex Twitter).

De acuerdo con las primeras informaciones, no hubo intervención inmediata de la Policía ni de la Justicia, ya que el hecho no dejó lesionados. Tampoco se registraron denuncias formales.

El fenómeno de la pelea con facas en redes

El video circuló por Facebook, Instagram y TikTok, acumulando miles de visualizaciones en pocas horas. Mientras algunos usuarios lo compartieron con tono irónico, otros expresaron preocupación por la falta de control en barrios como Puerta de Hierro.

En TikTok, varios clips se viralizaron con música de fondo y ediciones humorísticas, transformando una escena de violencia real en contenido de entretenimiento.

