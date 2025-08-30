Nazarena Vélez confesó su inevitable reacción al ver las escenas hot de Santiago Caamaño en "En el Barro"

Embed

Al tiempo que sobre las escenas hot del Bocha, Naza confesó cuál fue su reacción. “Me chocó, me hizo una cosita en el pecho, pero ya pasó. Pensé: ‘¿Yo estoy con este hombre, con este bigotudo al lado?’. Quería salir corriendo, pero lo amo. Lo amo mucho porque sino no sé cómo habría soportado esas escenas".

Claro que inmediatamente, Nazarena eligió a su actual compañero de vida. "Hablando en serio, es un gran actor, estoy orgullosa. La rompés toda. Esto recién empieza y sos un genio. Contá cómo fue mi reacción y después mándenme a terapia”, concluyó Vélez.

De esta manera, ya de regreso en el estudio, Caamaño recordó qué pasó al ver juntos la serie. “Creo que ese día, me acuerdo que me miró y me dijo: ‘No me toques, salí’. Fue fuerte, pero bueno, es una serie intensa. Mi personaje también cuenta cosas fuertes, así que los mensajes que recibo son normales. Igual siempre con respeto y buena energía”, confió el actor.

Asimismo, Santiago señaló la sorpresa de los espectadores que en muchos casos no lo reconocieron debido a su caracterización. “Me llama la atención que muchos me dicen: ‘Nunca me di cuenta que eras vos, y está bueno’. Me genera alegría porque demuestra que la ficción funciona y que el personaje se percibe como parte de la historia, más allá de quién lo interpreta realmente”, concluyó.

Nazarena Vélez reveló el doloroso problema de salud que le impide caminar normalmente: "Tuve que tomar..."

Durante la emisión del miércoles de LAM (América TV), Nazarena Vélez, quien está reemplazando temporalmente a Ángel de Brito, sorprendió a la audiencia al contar el molesto inconveniente de salud que atraviesa por estas horas.

Al iniciar el programa, la actriz y empresaria no ocultó su malestar y compartió con las “angelitas” su repentino dolor en el nervio ciático, que le impide moverse con normalidad. Vélez explicó que la dolencia apareció de forma súbita y le obliga a caminar lentamente: “Tengo un dolor de ciático. No sabés el dolor que tengo. Puede ser por los tacos o la postura. Me duele un montón. Fue de un momento para el otro. Camino como lento. Me tuve que tomar dos... (calmantes)”, confesó visiblemente afectada.

Al ser consultada sobre la posible causa, Nazarena bromeó con sus compañeras sobre un posible mal movimiento, pero descartó cualquier relación con su vida íntima: “No, no pasó. Realmente no pasó”, aseguró entre risas, mientras sus colegas la miraban con picardía.

A pesar del dolor, Vélez dio inicio formal al programa, cediendo paso a Pepe Ochoa, quien presentó los temas que se tratarían en la emisión.