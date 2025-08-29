Reapareció Paula Colombini a los 52 años; de top model de los ´90 al anonimato

Hoy, su presente está ligado a una vida completamente diferente a la que conoció en las pasarelas: “Tiene que ver con el mundo de la huerta, de las plantas nativas, del compostaje. Estoy con las manos en la tierra, camino descalza por mi jardín y sé que a mí eso me hace bien”, aseguró.

Su reaparición no solo sorprendió a quienes la recuerdan como uno de los rostros más reconocidos de la moda argentina e internacional, sino que también abrió un debate sobre el paso del tiempo, la presión estética y la necesidad de reencontrarse con lo esencial.