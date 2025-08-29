Reapareció Paula Colombini a los 52 años; de top model de los ´90 al anonimato

En vivo Radio La Red
Trends
Modelo
Fuerte cambio

Paula Colombini, a los 52 años, habló de su transformación y confesó: “No me reconozco”

Paula Colombini, la icónica modelo argentina que en los años 90 brilló en campañas internacionales para Versace, Guess, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, CoverGirl, Gap, Revlon y Pantene, volvió a dar una entrevista después de mucho tiempo en el más bajo perfil.

En diálogo con Infobae, Colombini sorprendió con una reflexión sincera sobre el paso del tiempo, la fama y su búsqueda personal lejos de las luces de la moda. “Tratar de verme o de pesar o de tener la misma cara que cuando tenía 20 o 30 años, con 52, no lo voy a lograr nunca”, confesó con crudeza.

La modelo recordó que de un día para otro decidió dar un paso al costado en la industria. Su motivación original había sido otra: “Cuando era chica quería ser famosa, tener dinero y viajar. Esa fue la razón por la que me acerqué a la moda, profesión que amo y de la cual tengo muy buenos recuerdos”, admitió.

Pero con los años, algo cambió. Colombini relató que empezó a sentirse desconectada de sí misma: “Empecé a no reconocerme en la voz, en las frases, más allá de la edad. Dejé de reconocerme y empecé a buscar en qué sí me reconozco”.

Hoy, su presente está ligado a una vida completamente diferente a la que conoció en las pasarelas: “Tiene que ver con el mundo de la huerta, de las plantas nativas, del compostaje. Estoy con las manos en la tierra, camino descalza por mi jardín y sé que a mí eso me hace bien”, aseguró.

Su reaparición no solo sorprendió a quienes la recuerdan como uno de los rostros más reconocidos de la moda argentina e internacional, sino que también abrió un debate sobre el paso del tiempo, la presión estética y la necesidad de reencontrarse con lo esencial.

