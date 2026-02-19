El Gobierno adquiere el barco más avanzado de la región: orgullo de la industria nacional

Con aproximadamente 107,5 metros de eslora y una arquitectura modular de última generación, la PES combina versatilidad operativa con eficiencia industrial. Su diseño está basado en el modelo SIGMA 10514 del astillero neerlandés Damen Naval, desarrollado en cooperación técnica con la certificadora internacional Lloyd’s Register.

Esta alianza permitió incorporar estándares globales en construcción naval militar, garantizando calidad estructural, confiabilidad y posibilidades de actualización futura.

El concepto modular es uno de sus principales diferenciales. A diferencia de los buques tradicionales, donde cualquier modernización implica intervenciones complejas sobre la estructura, el sistema SIGMA permite integrar o reemplazar módulos de sensores, radares, sistemas de combate y equipamiento electrónico sin alterar la base del casco. Esto significa mayor vida útil, adaptabilidad tecnológica y reducción de costos a largo plazo.

Un salto estratégico para la Armada Colombiana

La construcción de la PES está proyectada para culminar hacia 2030, momento en el cual será incorporada a la Armada Nacional de Colombia. Su entrada en servicio marcará un cambio cualitativo en las capacidades de la fuerza naval.

El nuevo buque estará preparado para desempeñar múltiples misiones:

Guerra antisuperficie , enfrentando amenazas provenientes de otras embarcaciones.

Defensa antiaérea , protegiendo tanto a la propia nave como a otras unidades en formación.

Vigilancia y control del espacio marítimo , una tarea clave en un país con costas en dos océanos.

Operaciones de cooperación internacional, participando en ejercicios conjuntos y misiones multinacionales.

Colombia posee una ubicación geográfica estratégica: conecta el Caribe con el Pacífico y tiene una extensa zona económica exclusiva rica en recursos naturales. En ese contexto, fortalecer su poder naval no es solo una cuestión militar, sino también económica y geopolítica.

La fragata permitirá ampliar el radio de acción de la flota y mejorar la capacidad de disuasión en un entorno regional cada vez más dinámico.

Industria nacional: más que un barco, una política de Estado

Detrás de cada remache y cada módulo instalado hay un objetivo mayor: consolidar una industria naval de alto nivel en Colombia.

El programa PES implica transferencia tecnológica, formación de ingenieros especializados y desarrollo de proveedores locales capaces de cumplir con estándares internacionales. Esto posiciona al país como el tercero en América Latina con capacidad de construir fragatas complejas bajo licencia internacional.

En términos económicos, el impacto es significativo. La construcción naval genera empleo calificado, dinamiza cadenas de valor industriales y promueve la innovación tecnológica. Además, reduce la dependencia de compras externas completas, permitiendo mayor control sobre los costos y los plazos.

Para Colombia, la fragata representa un paso hacia la autonomía estratégica e industrial. No se trata solo de adquirir poder militar, sino de desarrollar conocimiento y capacidades propias.

Implicancias regionales: un nuevo actor industrial

Históricamente, pocos países latinoamericanos han desarrollado programas de construcción naval de esta envergadura. En ese escenario, el proyecto colombiano tiene un efecto simbólico y práctico.

Por un lado, envía un mensaje de madurez tecnológica. Por otro, abre la puerta a futuras exportaciones o colaboraciones regionales. Colombia se proyecta como un actor industrial y militar relevante, capaz de competir en un mercado dominado tradicionalmente por potencias extrarregionales.

Este avance se produce en un momento donde la seguridad marítima adquiere creciente importancia: narcotráfico, pesca ilegal, protección de rutas comerciales y defensa de recursos energéticos son desafíos constantes.

La PES, por su diseño multipropósito, está pensada para responder a este amplio abanico de amenazas.

El antecedente: el patrullero oceánico ARC “24 de Julio”

El impulso naval colombiano no comenzó con la fragata. En los últimos años, la industria local ya había mostrado señales claras de crecimiento.

Un ejemplo es el patrullero oceánico ARC “24 de Julio”, considerado el buque más grande diseñado y construido en la historia del país hasta su entrega. Esta embarcación simbolizó un hito en términos de ingeniería local y demostró que la infraestructura y el talento humano estaban listos para desafíos mayores.

La experiencia adquirida con ese proyecto fue clave para dar el salto hacia una fragata de diseño más complejo y sofisticado.

Tecnología, soberanía y proyección internacional

La construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie refleja una tendencia global: los países buscan cada vez más reducir su dependencia tecnológica en áreas sensibles como la defensa.

En el caso colombiano, la cooperación internacional fue esencial para iniciar el proceso. Sin embargo, el objetivo final es fortalecer las capacidades propias y consolidar un ecosistema industrial capaz de sostener proyectos futuros sin depender completamente del exterior.

Además, el programa abre oportunidades en el plano diplomático. Participar en ejercicios navales con un buque de diseño moderno y fabricación local eleva el perfil del país en foros internacionales y refuerza su imagen como socio confiable.

Un proyecto que trasciende lo militar

Más allá del debate sobre presupuestos o prioridades estratégicas, el programa PES representa un ejemplo de política pública orientada a largo plazo. Invertir en industria naval implica apostar por educación técnica, innovación y desarrollo productivo.

La construcción de una fragata no es solo una cuestión de defensa; es un catalizador para la investigación en materiales, electrónica, software y logística. Cada avance tecnológico puede tener aplicaciones civiles, desde el transporte marítimo hasta la ingeniería offshore.

En ese sentido, la fragata colombiana no es únicamente un instrumento de guerra. Es también una plataforma de desarrollo industrial.

Mirando hacia 2030

Con la entrega prevista para finales de la década, el desafío ahora es mantener el ritmo de construcción y asegurar que la transferencia tecnológica se traduzca en capacidades permanentes.

Si el proyecto cumple sus objetivos, Colombia no solo sumará una fragata moderna a su flota. Consolidará un modelo industrial que podría replicarse en futuras unidades y posicionarse como referente regional.

En un continente donde la mayoría de las marinas dependen casi exclusivamente de adquisiciones externas, el paso dado por Colombia marca una diferencia sustancial.