El Gobierno confirmó la importante compra de la Armada por 1,5 millones de dólares: "Unidades diseñadas para enfrentar..."

La apuesta no es menor: el combate fluvial requiere equipos especializados capaces de operar en aguas poco profundas, con alta maniobrabilidad y capacidad de reacción inmediata ante emboscadas o ataques desde la ribera.

Blindaje, velocidad y potencia de fuego

Según los detalles técnicos conocidos, la empresa contratada tendrá un plazo máximo de seis meses para la entrega final de las unidades, construidas en aluminio naval con protección balística de Nivel III (NIJ). Este estándar ofrece resistencia frente a munición de armas ligeras, una característica esencial en escenarios donde los enfrentamientos pueden producirse a corta distancia.

En materia de navegación, los botes estarán equipados con radar Furuno modelo 1623 y una brújula Ritchie Navigation Supersport SS-1002, sistemas que permiten mantener precisión y orientación incluso en condiciones climáticas adversas o durante operaciones nocturnas.

Las especificaciones también contemplan una manga superior a los dos metros y la capacidad de navegar a más de 30 nudos, lo que equivale a aproximadamente 55 kilómetros por hora. Esta velocidad resulta determinante para interceptaciones rápidas o maniobras evasivas en ríos estrechos y sinuosos.

En cuanto a la autonomía, las embarcaciones podrían alcanzar hasta 300 kilómetros sin reabastecimiento, ampliando el radio de acción de las patrullas y reduciendo la dependencia logística en zonas apartadas.

Motores de alto desempeño

Los BOEF estarán propulsados por motores Mercury Marine Swapro 200HO, reconocidos por su potencia y confiabilidad en operaciones exigentes. Este tipo de propulsión permite mantener velocidades sostenidas y una respuesta inmediata ante cambios bruscos en el entorno fluvial.

Para las tripulaciones, la combinación de blindaje, velocidad y autonomía representa una mejora sustancial en términos de seguridad y efectividad operativa.

Capacidad operativa y armamento

Cada bote contará con espacio para una tripulación de hasta ocho personas, lo que facilita el despliegue de comandos especializados en inserciones, extracciones y patrullajes de alto riesgo.

En términos de armamento, las unidades estarán equipadas con una ametralladora pesada Browning M-2HB QCB, un lanzagranadas automático General Dynamics MK-19 y cuatro puntos de disparo para ametralladoras ligeras FN Herstal M-249, distribuidos en ambos costados.

Este poder de fuego proporciona capacidad de respuesta ante ataques desde tierra o desde otras embarcaciones, consolidando a los BOEF como plataformas de combate fluvial versátiles.

Un modelo inspirado en experiencias internacionales

Aunque Colombia adapta el diseño a sus necesidades específicas, el concepto de embarcaciones fluviales de operaciones especiales tiene antecedentes en fuerzas navales de otras naciones.

En Estados Unidos, por ejemplo, la experiencia acumulada durante la guerra de Vietnam derivó en el desarrollo de flotas fluviales especializadas. En la actualidad, unidades como el Special Boat Team 22 operan los SOC-R (Special Operations Craft – Riverine), embarcaciones diseñadas para inserciones rápidas y combate en ríos y zonas litorales.

El aprendizaje internacional demuestra que el control de los ríos no solo es una cuestión de seguridad interna, sino también un elemento estratégico en la lucha contra redes transnacionales.

Impacto estratégico en la seguridad nacional

La incorporación de los BOEF representa más que una simple adquisición de equipos. Se trata de un fortalecimiento estructural de la capacidad fluvial de la Armada, que busca cerrar brechas operativas frente a organizaciones criminales cada vez más adaptables.

Las economías ilegales han demostrado una notable capacidad para modificar rutas y métodos de transporte ante la presión estatal. En ese sentido, la modernización tecnológica resulta fundamental para mantener la ventaja táctica.

Además, el hecho de que la construcción esté a cargo de Cotecmar implica un impulso a la industria naval nacional, con transferencia de conocimiento y generación de empleo especializado.

Desafíos pendientes

A pesar del avance que supone la adquisición, expertos en seguridad advierten que la eficacia de estos sistemas dependerá de su integración con inteligencia, coordinación interinstitucional y presencia permanente en territorio.

El narcotráfico en Colombia opera bajo estructuras flexibles que combinan rutas fluviales, marítimas y terrestres. Por ello, la articulación entre la Armada, la Policía y otras fuerzas resulta determinante para maximizar el impacto de los nuevos botes.

Asimismo, será clave la capacitación constante de las tripulaciones en navegación táctica, combate cercano y mantenimiento de sistemas tecnológicos avanzados.

Una señal de modernización

La decisión de invertir más de 1,5 millones de dólares en estos BOEF envía una señal clara: la lucha contra el narcotráfico continúa siendo una prioridad estratégica. Con blindaje balístico, sistemas de navegación de última generación y armamento de alto poder, las nuevas embarcaciones buscan redefinir el control fluvial en escenarios complejos.

En un país donde los ríos han sido históricamente escenarios de conflicto, la modernización naval apunta a transformar esas mismas rutas en espacios de autoridad estatal y presencia permanente.

La pregunta que queda en el aire es si esta inversión marcará un punto de inflexión en la dinámica de las organizaciones criminales o si, como ha ocurrido en el pasado, las estructuras ilegales encontrarán nuevas formas de adaptarse. Por ahora, lo cierto es que la Armada de Colombia se prepara para disputar cada kilómetro de agua con tecnología, velocidad y capacidad de fuego reforzada.