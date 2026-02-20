Cuestan más de cuatro millones de dólares: la Armada tiene nuevo drones no tripulados

La vigilancia aérea se ha convertido en un componente esencial de las operaciones navales modernas. Los drones permiten ampliar el rango de observación, anticipar movimientos sospechosos y reducir riesgos para el personal desplegado en mar abierto. En palabras del comunicado oficial, la prioridad es proteger “a quienes arriesgan su vida cuidando el azul de la bandera”.

Cómo funcionan los sistemas Puma y Harris

Durante el acto de entrega, el teniente comandante Néstor Lazu-Rivas, representante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, explicó los alcances del nuevo equipamiento.

“Esto es un sistema de vigilancia aérea no tripulado y esto es un equipo de comunicaciones Harris. De parte de la Misión Naval de Estados Unidos nos enorgullece hacer esta donación”, afirmó el oficial.

Los drones Puma son aeronaves ligeras, lanzadas manualmente, capaces de operar tanto en tierra como en mar. Su principal fortaleza radica en la transmisión de imágenes en tiempo real, lo que permite a los centros de comando evaluar situaciones con mayor rapidez y precisión. Además, su tamaño compacto y su relativa facilidad de despliegue los convierten en herramientas versátiles para misiones de patrullaje, reconocimiento y seguimiento.

Por su parte, los sistemas Harris —referentes en comunicaciones tácticas seguras— permiten mantener enlaces cifrados entre unidades navales, aeronaves y centros de mando. En escenarios donde cada segundo es determinante, la calidad y seguridad de la comunicación puede definir el éxito o el fracaso de una operación.

Un salto en capacidad operativa

Si bien el uso de drones en tareas de vigilancia marítima no es nuevo en Colombia, la llegada de sistemas de última generación supone un salto cualitativo en la capacidad de detección y respuesta.

Las aguas del Caribe y del Pacífico colombiano son escenarios estratégicos para el tráfico ilícito de drogas. Desde allí parten embarcaciones rápidas, semisumergibles y otras modalidades empleadas por organizaciones criminales para transportar cargamentos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Con los nuevos drones, la Armada podrá ampliar su radio de acción, identificar objetivos con mayor anticipación y coordinar interdicciones de manera más eficiente. La combinación entre vigilancia aérea y comunicación segura fortalece la integración de fuerzas en operaciones conjuntas.

Cooperación bilateral en clave regional

La donación se inscribe dentro de una estrategia más amplia de cooperación en seguridad entre Bogotá y Washington. Desde hace décadas, ambos países mantienen una alianza en materia de lucha contra el narcotráfico, capacitación militar e intercambio de tecnología.

La embajada subrayó que el objetivo es “ayudar a la seguridad de Colombia y de la región”, una declaración que pone de relieve el carácter transnacional del fenómeno del narcotráfico. Las rutas marítimas no reconocen fronteras y, por ello, la coordinación regional se vuelve indispensable.

Estados Unidos considera a Colombia un socio estratégico en América Latina, no solo por su posición geográfica, sino también por su experiencia acumulada en operaciones contra organizaciones criminales.

Impacto en la seguridad del Caribe y el Pacífico

El fortalecimiento de la Armada cobra especial relevancia en zonas donde confluyen rutas marítimas de alto tránsito ilegal. El Pacífico colombiano, con su extensa línea costera y su compleja geografía, ha sido históricamente un corredor utilizado por grupos narcoterroristas. El Caribe, por su parte, constituye un punto clave de conexión hacia mercados internacionales.

La incorporación de tecnología avanzada permitirá optimizar patrullajes, mejorar la coordinación con otras agencias y reducir tiempos de reacción ante alertas de inteligencia.

En términos operativos, esto se traduce en:

Mayor capacidad de monitoreo en tiempo real.

Incremento del alcance de vigilancia sin necesidad de exponer tripulaciones.

Mejor coordinación entre unidades marítimas y aéreas.

Reducción de vulnerabilidades en zonas de difícil acceso.

Más allá de la donación: el mensaje político

Más allá del componente técnico, la entrega de estos equipos envía un mensaje político claro: la cooperación entre Estados Unidos y Colombia sigue vigente y activa.

En un contexto regional marcado por cambios políticos y desafíos en seguridad, la continuidad del apoyo estadounidense refleja la importancia estratégica que Washington asigna a su relación con Bogotá.

La transferencia de tecnología, además, simboliza confianza. No se trata únicamente de entregar equipos, sino de integrar capacidades y estándares operativos.

Desafíos pendientes

Sin embargo, el fortalecimiento tecnológico no elimina por sí solo los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia de narcotráfico. Las organizaciones criminales continúan innovando en métodos de transporte y financiamiento, adaptándose a los controles estatales.

Expertos en seguridad coinciden en que la tecnología es una herramienta clave, pero debe complementarse con inteligencia, cooperación judicial y desarrollo social en territorios vulnerables.

Aun así, la llegada de los sistemas Puma y Harris representa una mejora concreta en el frente marítimo, uno de los escenarios más críticos en la cadena de exportación de drogas.

Protección de quienes operan en el mar

Uno de los puntos enfatizados por la embajada fue la necesidad de proteger al personal que opera en el mar. Las misiones de interdicción suelen implicar persecuciones de alta velocidad, condiciones climáticas adversas y riesgos de confrontación armada.

Los drones permiten reducir la exposición directa de los uniformados, ya que pueden identificar amenazas antes de que las embarcaciones se aproximen. Asimismo, las comunicaciones seguras minimizan errores de coordinación en momentos críticos.

En este sentido, la donación no solo apunta a incrementar la eficacia operativa, sino también a salvaguardar la vida de los marinos colombianos.

Un nuevo capítulo en la relación bilateral

La cooperación en defensa entre Colombia y Estados Unidos ha atravesado distintas etapas, desde el entrenamiento de tropas hasta la modernización tecnológica. La actual entrega de equipos se suma a esa trayectoria, adaptada ahora a los desafíos del siglo XXI.

La lucha contra el narcotráfico, lejos de ser un capítulo cerrado, continúa evolucionando. En ese escenario, la tecnología cumple un papel determinante.

Con la incorporación de drones Puma y sistemas Harris, la Armada Nacional refuerza su posición como actor central en la seguridad marítima regional. La vigilancia aérea, la comunicación segura y la coordinación interinstitucional conforman un triángulo estratégico para enfrentar economías ilegales que operan con creciente sofisticación.

Mientras tanto, la alianza entre Bogotá y Washington demuestra que, más allá de los cambios coyunturales, la cooperación en seguridad sigue siendo un eje estructural en la relación bilateral.