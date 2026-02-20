El Gobierno mostró su poder naval ante el mundo: así fue el impactante IFR 2026 de la Armada

La señal fue clara: Nueva Delhi no solo busca consolidarse como potencia regional, sino también como un actor global capaz de convocar y liderar alianzas estratégicas en el ámbito marítimo.

La presencia de Droupadi Murmu y el respaldo político al poder naval

El evento estuvo encabezado por la presidenta de la República de la India, Droupadi Murmu, quien saludó personalmente a las delegaciones extranjeras y destacó la importancia de la cooperación marítima internacional.

Su presencia no fue un detalle menor. En términos simbólicos y políticos, significó el respaldo institucional más alto al crecimiento del poder naval indio. Durante la ceremonia, la mandataria subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de las rutas marítimas, proteger el comercio global y fortalecer los lazos entre las naciones amigas.

La diplomacia naval se convirtió así en uno de los ejes centrales del IFR 2026, reforzando el mensaje de que la India pretende desempeñar un rol determinante en la estabilidad del Indo-Pacífico.

El INS Vikrant: símbolo de autosuficiencia y ambición estratégica

Uno de los protagonistas indiscutidos del evento fue el INS Vikrant, el primer portaaviones construido íntegramente en la India. Su sola presencia en la formación naval generó los comentarios más elogiosos entre especialistas y delegaciones extranjeras.

El Vikrant no es solo una plataforma de combate: es un símbolo del programa “Make in India” aplicado al ámbito militar. Representa la consolidación de una industria naval capaz de diseñar, construir y sostener buques de alta complejidad tecnológica.

Con capacidad para operar cazas embarcados y helicópteros antisubmarinos, el portaaviones amplía significativamente el alcance estratégico indio. Su incorporación a la flota marca un antes y un después en la autonomía tecnológica del país, reduciendo la dependencia de proveedores externos.

Además, la exhibición de este buque abre una puerta interesante para mercados emergentes, incluyendo países sudamericanos que analizan procesos de modernización de sus armadas. La tecnología militar desarrollada en India podría transformarse en una alternativa competitiva frente a proveedores tradicionales.

Participación internacional: una flota global reunida en Visakhapatnam

El carácter multilateral del IFR 2026 quedó reflejado en la diversidad de unidades extranjeras presentes. Desde Asia hasta Oceanía y África, la convocatoria fue amplia y estratégica.

Entre los buques destacados figuró el destructor japonés JS Yudachi, perteneciente a las Fuerzas de Autodefensa del Japón. También participó la corbeta sudafricana SAS Amatola, símbolo de la proyección africana en el evento.

Corea del Sur estuvo representada por el destroyer ROKS Gang Gam-chan, mientras que Rusia envió la fragata lanzamisiles RFS Marshal Shaposhnikov.

Desde el sudeste asiático arribó el buque de apoyo múltiple malasio KD Sri Indera Sakti, junto a la fragata indonesia KRI Bung Tomo-357.

La Marina de los Emiratos Árabes Unidos participó con la corbeta EAU Al-Emarat, mientras que Bangladesh desplegó la fragata BNS Somudra Avijan.

Tailandia aportó el patrullero oceánico HTMS Krabi, y Sri Lanka estuvo representada por los patrulleros SLNS Nandi Mitra y SLNS Sagara.

Por su parte, Australia envió la fragata HMAS Warramunga, consolidando así la participación de aliados clave en la región indo-pacífica.

La ausencia sudamericana y una oportunidad futura

Un dato que llamó la atención fue la ausencia de buques sudamericanos en esta edición del IFR. Sin embargo, analistas consideran que la creciente relación entre India y América Latina podría traducirse en futuras participaciones.

En momentos en que varios países de la región evalúan la renovación de sus flotas, la industria naval india podría transformarse en un socio estratégico. El IFR 2026 dejó abierta la puerta a futuras alianzas tecnológicas y comerciales, especialmente en áreas como construcción de patrulleros, fragatas ligeras y sistemas de combate integrados.

Más que una revista naval: una plataforma de cooperación estratégica

El IFR 2026 también puso de relieve la importancia de la interacción profesional continua entre marinas. Ejercicios combinados, intercambio de experiencias operativas y debates sobre seguridad marítima formaron parte de la agenda paralela.

La organización del evento por parte de la India subrayó la fortaleza de una asociación multilateral duradera. En un mundo donde las rutas marítimas concentran buena parte del comercio global, la cooperación naval se convierte en un pilar de estabilidad.

La India aprovechó esta vidriera internacional para proyectar su imagen como garante de seguridad regional, en un entorno donde la competencia estratégica es cada vez más intensa.

Un mensaje al mundo desde el Golfo de Bengala

El International Fleet Review – IFR 2026 dejó una conclusión contundente: la India está decidida a consolidar su lugar como potencia marítima de primer orden.

La combinación de liderazgo político, desarrollo industrial propio y capacidad de convocatoria internacional configura un escenario donde el poder naval indio adquiere una dimensión global.

Desde Visakhapatnam, frente a las aguas del Golfo de Bengala, el mensaje fue claro y resonó más allá de Asia: la India no solo participa en el tablero geopolítico del Indo-Pacífico, sino que busca liderarlo.

La cobertura especial continuará en las próximas jornadas, con nuevos análisis sobre las capacidades exhibidas y las implicancias estratégicas que deja esta monumental revista naval.