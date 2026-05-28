De cuánto será el AGUINALDO para jubilados y pensionados y cuándo lo cobran

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026

ANSES informó que el cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes mínimos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

El calendario tendrá una pausa luego de los pagos correspondientes a documentos finalizados en 4 debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo programado para esa semana. Por ese motivo, las acreditaciones se retomarán recién el martes 16 de junio.

ANSES_jubilados

Qué cobrarán los jubilados en junio

Durante junio, los beneficiarios recibirán distintos extras junto con el haber mensual habitual.

El pago incluirá:

El aumento mensual por movilidad

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026

El bono extraordinario para quienes cobran haberes mínimos

El aguinaldo representa el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año y se deposita automáticamente junto con la jubilación mensual.

En paralelo, continuará vigente el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos, una ayuda económica que el Gobierno mantiene para reforzar los haberes mínimos.

Cuánto cobrarán los jubilados con aumento y aguinaldo

Con la actualización prevista para junio de 2026, la jubilación mínima ascenderá a $403.318.

A ese monto se le sumará:

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo estimado: $201.658

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $674.000 durante junio, uno de los ingresos más altos del año para el sector.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También es posible consultar:

El calendario oficial de pagos

La entidad bancaria asignada

El detalle completo de la liquidación

El monto estimado a cobrar

La información se encuentra disponible tanto en el sitio oficial de ANSES como en la aplicación móvil del organismo y en la línea telefónica de atención.

Qué pasará con las jubilaciones durante el segundo semestre

Con el cierre del primer semestre de 2026, millones de jubilados ya comienzan a seguir de cerca las próximas actualizaciones previstas para la segunda mitad del año.

Las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales continuarán ajustándose mensualmente según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).