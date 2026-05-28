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De cuánto será el AGUINALDO para jubilados y pensionados y cuándo lo cobran

Los haberes llegarán con actualización por inflación y el extra correspondiente al primer semestre del año. El esquema de pagos incluirá bono extraordinario, actualización mensual y medio SAC para adultos mayores.

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De cuánto será el AGUINALDO para jubilados y pensionados y cuándo lo cobran

De cuánto será el AGUINALDO para jubilados y pensionados y cuándo lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. El próximo cronograma llegará con una particularidad muy esperada por millones de beneficiarios: el depósito incluirá el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

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El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) se sumará al haber mensual actualizado por movilidad, lo que convertirá a junio en uno de los meses con mayores ingresos para los adultos mayores dentro del sistema previsional argentino.

Como sucede habitualmente, las fechas de acreditación estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, el esquema tendrá algunas modificaciones debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo previstos para mediados de junio.

El organismo previsional dividirá nuevamente el calendario en grupos para ordenar las acreditaciones. Primero cobrarán los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo, uno de los sectores más numerosos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026

ANSES informó que el cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes mínimos quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

El calendario tendrá una pausa luego de los pagos correspondientes a documentos finalizados en 4 debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo programado para esa semana. Por ese motivo, las acreditaciones se retomarán recién el martes 16 de junio.

ANSES_jubilados

Qué cobrarán los jubilados en junio

Durante junio, los beneficiarios recibirán distintos extras junto con el haber mensual habitual.

El pago incluirá:

  • El aumento mensual por movilidad
  • El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026
  • El bono extraordinario para quienes cobran haberes mínimos

El aguinaldo representa el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año y se deposita automáticamente junto con la jubilación mensual.

En paralelo, continuará vigente el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos, una ayuda económica que el Gobierno mantiene para reforzar los haberes mínimos.

Cuánto cobrarán los jubilados con aumento y aguinaldo

Con la actualización prevista para junio de 2026, la jubilación mínima ascenderá a $403.318.

A ese monto se le sumará:

  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo estimado: $201.658

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $674.000 durante junio, uno de los ingresos más altos del año para el sector.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También es posible consultar:

  • El calendario oficial de pagos
  • La entidad bancaria asignada
  • El detalle completo de la liquidación
  • El monto estimado a cobrar

La información se encuentra disponible tanto en el sitio oficial de ANSES como en la aplicación móvil del organismo y en la línea telefónica de atención.

Qué pasará con las jubilaciones durante el segundo semestre

Con el cierre del primer semestre de 2026, millones de jubilados ya comienzan a seguir de cerca las próximas actualizaciones previstas para la segunda mitad del año.

Las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales continuarán ajustándose mensualmente según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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