De cuánto será el AGUINALDO para jubilados y pensionados y cuándo lo cobran

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026
ANSES informó que el cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes mínimos quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026
El calendario tendrá una pausa luego de los pagos correspondientes a documentos finalizados en 4 debido a los feriados nacionales y al fin de semana largo programado para esa semana. Por ese motivo, las acreditaciones se retomarán recién el martes 16 de junio.
Qué cobrarán los jubilados en junio
Durante junio, los beneficiarios recibirán distintos extras junto con el haber mensual habitual.
El pago incluirá:
- El aumento mensual por movilidad
- El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026
- El bono extraordinario para quienes cobran haberes mínimos
El aguinaldo representa el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año y se deposita automáticamente junto con la jubilación mensual.
En paralelo, continuará vigente el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos, una ayuda económica que el Gobierno mantiene para reforzar los haberes mínimos.
Cuánto cobrarán los jubilados con aumento y aguinaldo
Con la actualización prevista para junio de 2026, la jubilación mínima ascenderá a $403.318.
A ese monto se le sumará:
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo estimado: $201.658
De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $674.000 durante junio, uno de los ingresos más altos del año para el sector.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
También es posible consultar:
- El calendario oficial de pagos
- La entidad bancaria asignada
- El detalle completo de la liquidación
- El monto estimado a cobrar
La información se encuentra disponible tanto en el sitio oficial de ANSES como en la aplicación móvil del organismo y en la línea telefónica de atención.
Qué pasará con las jubilaciones durante el segundo semestre
Con el cierre del primer semestre de 2026, millones de jubilados ya comienzan a seguir de cerca las próximas actualizaciones previstas para la segunda mitad del año.
Las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales continuarán ajustándose mensualmente según el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).