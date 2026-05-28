“Despegándome de mi pareja”: la polémica frase de Melody Luz que reavivó rumores de crisis con Alex Caniggia

Venezia Caniggia, Alex Caniggia y Melody Luz

Fue así que Alex y Melody retomaron la pareja y volvieron a apostar a la familia. De esta manera, después de un tiempo con un perfil relativamente bajo por parte de Alex, recientemente el mediático volvió a estar en el foco mediático tras el ingreso de su hermana Charlotte a la casa de Gran Hermano (Telefe).

Lo cierto es que desde entonces Alex no dudó en salir a bancar a su hermana, con la que meses atrás había estado distanciado. Concretamente, Caniggia empezó a disparar contra todo y contras todos quienes pudiesen ser competencia para su hermana en el reality conducido por Santiago del Moro.

A Manu, actual favorito a quedarse con el trofeo, lo llamó "gil" y pidió "echarlo cuanto antes"; al tiempo que a Lola la llamó "negra", "villera" y "chiruza". Como era de esperar, la gente no tardó en reaccionar contra el mediático y, por extensión, contra Melody con frases como "dime con quien andas y te diré quién eres".

De esta manera, frente a las muchas agresiones que venía sufriendo, en las últimas horas Melody no tardó en reaccionar.

"Es bastante frustrante querer hacer mi carrera artística despegándome de mi pareja y ante la primera que ÉL hace o dice, el palo va para mí. Quieren defender a otras tirándome mierda a mí? Se piensan que YO lo tengo que educar? Se piensan que estoy de acuerdo con todo? NO", disparó molesta desde su cuenta de X diferenciándose de su pareja, así como también despertando rumores varios de una nueva posible crisis en la pareja, algo que seguramente aclararán en cualquier momento.

TW Melody Luz - despegándome de mi pareja

Cuál fue el fuerte descargo de Melody frente a las críticas a su cuerpo

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de un fuerte descargo de Melody Luz, quien durante el verano decidió responderles sin filtros a quienes cuestionan constantemente su cuerpo. Cansada de recibir comentarios sobre su apariencia física, la bailarina utilizó sus historias de Instagram para expresar su enojo y dejar en claro que no piensa modificar su imagen para agradar a los demás.

Todo se desencadenó luego de que la pareja de Alex Caniggia compartiera el mensaje de una seguidora que le preguntó: “¿Estás embarazada o inflamada?”. Lejos de dejar pasar el comentario, Melody contestó con contundencia y mostró el fastidio que le generan este tipo de opiniones.

“Es un poco desgastante intentar mostrar lo que me gusta hacer y que solo opinen de cómo tengo la panza. No necesito ni quiero cambiar nada de mi alimentación ni de mi cuerpo porque estoy bien”, escribió la influencer, dejando en evidencia el hartazgo que siente frente a las críticas constantes.

Además, la bailarina reveló un aspecto muy personal relacionado con su salud y celebró un objetivo que logró alcanzar en el último tiempo. “Mismo al fin estoy logrando subir de peso”, expresó.

Melody Luz - descargo 1

Más adelante, Melody Luz también reflexionó sobre los estándares de belleza y apuntó directamente contra quienes opinan sobre los cuerpos ajenos. “Quizás se acostumbraron a ver panzas chatas porque, por si no sabían, Argentina es el segundo país con más TCA del mundo. Quizás no lo sepan porque personas como ustedes los generan con sus comentarios”, lanzó.

Como si eso fuera poco, la influencer compartió otra consulta que recibió en sus redes: “¿Usaste faja, Melo, después del embarazo? Porque la nena ya tiene un año y se nota la pancita”. Indignada, respondió sin vueltas: “Son realmente insoportables”.

Finalmente, Melody profundizó sobre las exigencias estéticas que recaen sobre las mujeres y cuestionó las contradicciones que existen alrededor de la imagen corporal. “Después critican también las tetas de plástico, las lipos, las inyecciones. Se preguntan cómo las mujeres podemos llegar a eso. Ah, porque las no tetas, la panza no chata, los labios finos también están mal...”, manifestó.

Para cerrar su descargo, dejó un mensaje directo para sus seguidoras: “Entonces, chicas, muéstrense y hagan lo que se les canta el or... porque gente al pedo que no hay p... que les venga bien hay en todos lados”.