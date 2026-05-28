Kicillof intimó a Mercado Libre y amenaza con una multa de $1.815 millones por cláusulas abusivas

La dependencia, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, exigió a la compañía que presente un descargo, elimine las cláusulas observadas o proponga modificaciones dentro del plazo establecido, que fue definido como improrrogable.

Si Mercado Libre no realiza cambios, deberá afrontar la sanción económica impuesta por la Provincia. Además, desde el gobierno bonaerense señalaron que la Justicia podría avanzar con nuevas penalizaciones.

La palabra de la empresa

“El análisis abarcó las condiciones generales de uso del ‘ecosistema MELI’, así como los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago", explicaron desde la administración bonaerense en un comunicado oficial.

Los contratos de adhesión son aquellos que los usuarios aceptan para acceder al servicio sin posibilidad de negociar sus condiciones. Desde Mercado Libre rechazaron las acusaciones y aseguraron que responderán dentro de los plazos previstos. “Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias”, señalaron desde la empresa.

La compañía también sostuvo que sus términos y condiciones son “claros, transparentes y alineados” con la normativa vigente y afirmó que mantendrá un “diálogo permanente y constructivo” con las autoridades regulatorias y organismos de control del país, incluida la provincia de Buenos Aires.

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Las observaciones de la provincia

Entre las cláusulas cuestionadas, la Provincia identificó al menos diez puntos considerados problemáticos. Según explicaron desde Defensa del Consumidor, algunas disposiciones habilitarían el cobro de tarifas “en algunos casos” sin informar previamente montos, motivos ni condiciones.

Otro de los señalamientos fue la de la posibilidad de que Mercado Libre modifique unilateralmente sus términos y condiciones y considere aceptados esos cambios por el solo hecho de que el usuario continúe utilizando la plataforma. Desde la Provincia sostuvieron que cada modificación debería ser notificada de manera clara y aceptada expresamente.

También quedaron bajo observación las condiciones vinculadas a fraudes y accesos indebidos a las cuentas. Según indicaron desde Defensa del Consumidor, el contrato establece que el usuario es el único responsable por lo que ocurra en su cuenta, incluidas estafas o hackeos. “Si te hackean o te usan la cuenta, el problema es tuyo”, resumieron desde el organismo.

Para la administración bonaerense, la empresa también debe asumir responsabilidades vinculadas con la seguridad de la plataforma y la protección de los consumidores.

el-hombre-fue-forzado-a-sacar-un-prestamo-millonario-foto-mercado-pago-TYCLOZIRFVD6NNFRF4CGESZHGE Según informaron, durante los primeros cuatro meses del año se registraron 2396 denuncias individuales contra la empresa. (Foto: archivo)

Ranking de reclamos

En ese marco, el organismo provincial aseguró que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos en territorio bonaerense. Según informaron, durante los primeros cuatro meses del año se registraron 2.396 denuncias individuales contra la empresa.

Los reclamos están relacionados principalmente con fraudes o estafas en operaciones realizadas a través de la plataforma y con inconvenientes para devolver productos por fallas en los mecanismos de Compra Protegida o trabas para ejercer el derecho de arrepentimiento.

Desde Mercado Libre rechazaron también esa evaluación y defendieron el funcionamiento de la plataforma. “Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos. Además, contamos con herramientas de protección al usuario, como Compra Protegida y distintos canales de atención y resolución, que permiten resolver la gran mayoría de los casos de manera rápida y eficiente", afirmaron.