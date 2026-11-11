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El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori

El Pontífice fue recibido por Keiko Fujimori en la Base Aérea del Callao y luego recorrió las calles de Lima en el papamóvil, acompañado por miles de fieles. Su visita se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)
El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en la Base Aérea del Callao, donde se realizó la ceremonia oficial de bienvenida. Durante el primer encuentro protocolar entre ambos, la mandataria saludó al pontífice durante casi medio minuto, en el inicio de la visita pastoral que se extenderá durante los próximos días.

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El papa León y su histórica visita en Argentina. (Foto: Reuters).

Fujimori estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y se presentó en el Grupo Aéreo N.° 8 minutos antes del aterrizaje de la comitiva vaticana. El avión, un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas procedente de Buenos Aires, llegó pasadas las 19 (hora argentina).

El papa Le&oacute;n XIV lleg&oacute; este mi&eacute;rcoles a Per&uacute; y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en la Base A&eacute;rea del Callao. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en la Base Aérea del Callao. (Foto: Reuters)

La recepción incluyó la participación de tres coros infantiles. Uno de ellos estuvo integrado por personas vinculadas al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Miles de fieles salieron a las calles de Lima para recibir a León XIV

Miles de peruanos se congregaron en las calles de Lima para saludar al papa León XIV durante su regreso al país. El pontífice recorrió la capital a bordo del papamóvil, en medio de muestras de afecto de los fieles que se acercaron para verlo y acompañar su paso.

El recorrido tuvo como destino el Palacio de Gobierno, donde el sumo pontífice ya se encuentra para participar de la ceremonia oficial de bienvenida. La multitud se reunió en los alrededores del edificio para recibirlo en el inicio de su visita pastoral a Perú.

La agenda de León XIV en su primer día

Tras la bienvenida en la Base Aérea del Callao, el Papa se trasladó al Palacio de Gobierno, donde lo recibieron con una ceremonia oficial que inicio a las 20.15 (hora argentina). Luego el Pontífice mantuvo un encuentro con la presidenta de la República.

Al cierre de esta edición, el Pontífice mantenía una reunión en el Gran Teatro Nacional, con una reunión junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El regreso a Chiclayo, una de las actividades centrales

Dentro de la agenda de la visita, uno de los momentos destacados será el regreso de León XIV a Chiclayo, diócesis en la que desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido Papa en 2025. El viernes volverá a la ciudad, de la que partió hace tres años rumbo al Vaticano.

Durante esa jornada también tiene previsto visitar de manera privada la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, ubicada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo. El templo fue reconstruido con fondos aportados por benefactores estadounidenses, una iniciativa en la que el entonces obispo mantuvo su acompañamiento desde el Vaticano.

En el Palacio de Gobierno, Le&oacute;n XIV mantendr&aacute; un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

En el Palacio de Gobierno, León XIV mantendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

El regreso estará acompañado por una misa multitudinaria, en la que se espera la presencia de miles de fieles que buscarán reencontrarse con el Pontífice y expresarle su afecto.

En pocas palabras

  • Papa León XIV arribó a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en la Base Aérea del Callao.
  • Miles de fieles salieron a las calles de Lima para saludar al pontífice durante su recorrido en papamóvil hacia el Palacio de Gobierno.
  • La agenda del Papa incluye visitas oficiales, encuentros con autoridades y una misa multitudinaria en Chiclayo, donde desarrolló labor pastoral previa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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