El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori

El recorrido tuvo como destino el Palacio de Gobierno, donde el sumo pontífice ya se encuentra para participar de la ceremonia oficial de bienvenida. La multitud se reunió en los alrededores del edificio para recibirlo en el inicio de su visita pastoral a Perú.

La agenda de León XIV en su primer día

Tras la bienvenida en la Base Aérea del Callao, el Papa se trasladó al Palacio de Gobierno, donde lo recibieron con una ceremonia oficial que inicio a las 20.15 (hora argentina). Luego el Pontífice mantuvo un encuentro con la presidenta de la República.

Al cierre de esta edición, el Pontífice mantenía una reunión en el Gran Teatro Nacional, con una reunión junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El regreso a Chiclayo, una de las actividades centrales

Dentro de la agenda de la visita, uno de los momentos destacados será el regreso de León XIV a Chiclayo, diócesis en la que desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido Papa en 2025. El viernes volverá a la ciudad, de la que partió hace tres años rumbo al Vaticano.

Durante esa jornada también tiene previsto visitar de manera privada la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, ubicada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo. El templo fue reconstruido con fondos aportados por benefactores estadounidenses, una iniciativa en la que el entonces obispo mantuvo su acompañamiento desde el Vaticano.

En el Palacio de Gobierno, León XIV mantendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

El regreso estará acompañado por una misa multitudinaria, en la que se espera la presencia de miles de fieles que buscarán reencontrarse con el Pontífice y expresarle su afecto.