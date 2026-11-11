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Una multitud recibe en Lima al "padre Robert", que regresa a su segunda patria

Tras despedirse de la Argentina, el pontífice aterrizó en la tierra donde vivió durante casi dos décadas y fue obispo de Chiclayo. Los fieles lo recibieron con emoción y recuerdos personales.

Una multitud espera por la llegada del papa León XIV. (Foto: Reuters).

Una multitud espera por la llegada del papa León XIV. (Foto: Reuters).

El papa León XIV aterrizó este miércoles en Perú después de concluir su histórica visita de cuatro días a la Argentina. Su llegada despertó una enorme expectativa entre miles de fieles que lo esperaban con emoción, especialmente porque el Pontífice regresa al país donde desarrolló gran parte de su misión sacerdotal y donde todavía es recordado con cariño como el "padre Robert".

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Miles de fieles varados, trenes colapsados y largas filas para regresar. (Foto: Reuters)

La última jornada del Papa en territorio argentino comenzó con una visita a la cárcel de Devoto, donde escuchó los testimonios de tres detenidos y les transmitió un mensaje de esperanza sobre la posibilidad de reconstruir sus vidas. Horas después, tras despedirse de los argentinos en Luján, León XIV partió rumbo a Lima para iniciar la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica, que también incluyó Uruguay.

El viaje por Perú se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y tendrá un significado especial para Robert Francis Prevost, quien vivió cerca de dos décadas en el país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. La llegada del Pontífice generó escenas de alegría y expectativa entre los fieles que se acercaron para recibirlo.

Durante una cobertura de A24 desde Perú, varios peregrinos compartieron sus recuerdos de Robert Prevost y expresaron la emoción que sienten al volver a verlo, esta vez como máxima autoridad de la Iglesia católica. "No veo la hora de tenerlo, nuestro padre Robert. Siempre festejamos su cumpleaños después de misa los 14 de septiembre", recordó una de las mujeres que esperaba su llegada.

Otra fiel confesó que sigue de cerca cada aparición pública del Pontífice desde su elección. "Desde que fue nombrado Papa no dejo de ver sus videos y de llorar", expresó visiblemente emocionada. Entre los testimonios también hubo espacio para los recuerdos personales y las anécdotas. "El Papa era muy guapo de joven", comentó entre risas otra mujer que aguardaba el paso del papamóvil.

Sin embargo, una de las frases que mejor resumió el sentimiento de los presentes fue la de un peregrino que destacó el vínculo del Santo Padre con el país. "Es parte de nosotros, tengo mucha ansiedad por verlo, está en su casa", aseguró.

Por qué el papa León XIV tiene una relación tan especial con Perú

A diferencia de otras visitas internacionales, el regreso de León XIV a Perú tiene una dimensión profundamente personal. Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost desarrolló una extensa labor pastoral en territorio peruano, donde construyó vínculos con comunidades religiosas, sacerdotes y fieles.

Entre 2015 y 2023 se desempeñó como obispo de Chiclayo, en la región de Lambayeque, y en 2015 obtuvo la ciudadanía peruana. Su trayectoria explica por qué numerosos habitantes todavía lo llaman cariñosamente "padre Robert", el nombre con el que lo conocieron durante sus años de trabajo pastoral.

Durante los próximos seis días, el Pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La agenda combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas multitudinarias y visitas a comunidades con las que mantiene un vínculo especial.

Polémica en Perú por el viaje de Keiko Fujimori durante la visita del Papa

La llegada de León XIV también quedó atravesada por una controversia política vinculada con la agenda de la presidenta peruana, Keiko Fujimori. Según la información difundida este miércoles, el Senado autorizó a la mandataria a viajar a China y Japón a partir del 15 de noviembre, mientras el Pontífice todavía se encuentre en territorio peruano.

Los fieles lo recibieron con emoci&oacute;n y recuerdos personales. (Foto: Reuters)

Los fieles lo recibieron con emoción y recuerdos personales. (Foto: Reuters)

El viaje presidencial coincidiría con la etapa final de la visita apostólica, cuyo cierre está previsto para el lunes 16. La situación generó cuestionamientos por la superposición de ambas agendas, especialmente por el significado religioso e institucional del regreso de León XIV al país. De acuerdo con el programa de actividades, la presidenta recibirá al Papa durante la ceremonia oficial de bienvenida en Lima.

De Argentina a Perú: el cierre de una gira histórica por Sudamérica

La llegada a Lima representa la última etapa del recorrido apostólico de León XIV por Sudamérica. En Argentina, el Pontífice protagonizó celebraciones multitudinarias, mantuvo encuentros con distintos sectores de la sociedad y cerró su visita con una misa en la Basílica de Luján.

Ahora, en Perú, el viaje adquiere una dimensión diferente: el Papa regresa a las comunidades donde trabajó durante años y donde muchos fieles todavía lo recuerdan como un sacerdote cercano. La expectativa se concentra especialmente en Chiclayo, donde su regreso promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de toda la gira.

En pocas palabras

  • Papa León XIV llegó a Perú: El Sumo Pontífice aterrizó en Lima para una visita de seis días, donde es recordado como "padre Robert".
  • Larga trayectoria en Perú: Antes de ser Papa, Robert Francis Prevost vivió casi dos décadas en el país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.
  • Controversia política: El viaje presidencial de Keiko Fujimori a China y Japón coincide con la visita del Papa, generando debate por la superposición de agendas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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