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El Indec dará a conocer este jueves la inflación de octubre: qué anticipan las consultoras

El organismo publicará el índice de precios al consumidor correspondiente al décimo mes del año. Las estimaciones privadas ubican la suba mensual entre el 1,8% y el 2,1%, luego del 1,9% registrado en septiembre.

El Indec dará a conocer este jueves la inflación de octubre: qué anticipan las consultoras. (Foto: archivo).

El Indec dará a conocer este jueves la inflación de octubre: qué anticipan las consultoras. (Foto: archivo).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves el índice de precios al consumidor(IPC) de octubre, un dato que permitirá conocer cómo evolucionó la inflación durante el décimo mes de 2026. Antes de la publicación oficial, las consultoras privadas estimaron que la variación mensual se ubicó entre el 1,8% y el 2,1%, en línea con el registro de septiembre, que fue del 1,9%.

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Las proyecciones anticipan que el índice se habría mantenido cerca del 2%, después del 1,7% de agosto. Entre los rubros que incidieron sobre los precios aparecen los alimentos, los combustibles, el transporte y algunos servicios, mientras que vivienda habría contribuido a moderar el resultado general.

Las consultoras privadas estimaron que la variaci&oacute;n mensual se ubic&oacute; entre el 1,8% y el 2,1%. (Foto: archivo)

Las consultoras privadas estimaron que la variación mensual se ubicó entre el 1,8% y el 2,1%. (Foto: archivo)

Qué estimaron las consultoras privadas

Entre las previsiones más bajas se encuentran las de Equilibra y la Fundación Libertad y Progreso, que calcularon una inflación del 1,8%. Esta última consultora estimó que el IPC acumularía un incremento del 25,9% durante los primeros diez meses del año y del 32,7% interanual.

Según su relevamiento, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,1% en octubre, mientras que transporte registró una suba del 2,7% y medicina, del 3%.

LCG también proyectó una variación del 1,8%, aunque advirtió que los alimentos continuaron por encima del promedio. Por su parte, Econviews, C&T Asesores Económicos, FMyA y el banco JP Morgan ubicaron sus estimaciones en el 1,9%.

En tanto, Empiria y Analytica calcularon un incremento del 2%, mientras que EcoGo presentó la proyección más elevada, con un 2,1%.

Los rubros que presionaron sobre los precios

Los aumentos estacionales tuvieron incidencia durante octubre, especialmente en verduras y frutas. C&T relevó una suba del 7% en verduras y del 4% en frutas, mientras que Equilibra calculó un incremento del 5,4% en el primer rubro.

También se registraron presiones en combustibles, transporte y algunos servicios regulados. Estos movimientos explican parte de las estimaciones que anticipan una inflación cercana a la del mes anterior.

Seg&uacute;n consultoras, los aumentos estacionales tuvieron incidencia durante octubre, especialmente en verduras y frutas. (Foto: archivo)

Según consultoras, los aumentos estacionales tuvieron incidencia durante octubre, especialmente en verduras y frutas. (Foto: archivo)

Qué se espera para los últimos meses del año

Las consultoras no prevén una desaceleración pronunciada de la inflación durante el cierre de 2026. Algunas proyectan que noviembre podría mostrar una variación levemente inferior, aunque diciembre podría volver a presentar presiones por factores estacionales, el turismo y eventuales aumentos de la carne y los combustibles.

En cuanto a las proyecciones anuales, C&T estimó que la inflación de 2026 cerrará cerca del 30%, mientras que EcoGo calculó un 30,6%.

El dato que publicará este jueves el Indec permitirá confirmar si la inflación de octubre quedó por debajo del registro de septiembre o si volvió a ubicarse en torno al 2% mensual.

En pocas palabras

  • Inflación de octubre: El Indec publicará el índice de precios al consumidor, con estimaciones privadas entre 1,8% y 2,1%.
  • Rubros clave: Se esperan aumentos en alimentos, combustibles, transporte y servicios, con moderación en vivienda.
  • Proyecciones: Consultoras prevén una inflación anual cercana al 30% y no anticipan una desaceleración pronunciada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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