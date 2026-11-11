El Indec dará a conocer este jueves la inflación de octubre: qué anticipan las consultoras

LCG también proyectó una variación del 1,8%, aunque advirtió que los alimentos continuaron por encima del promedio. Por su parte, Econviews, C&T Asesores Económicos, FMyA y el banco JP Morgan ubicaron sus estimaciones en el 1,9%.

En tanto, Empiria y Analytica calcularon un incremento del 2%, mientras que EcoGo presentó la proyección más elevada, con un 2,1%.

Los rubros que presionaron sobre los precios

Los aumentos estacionales tuvieron incidencia durante octubre, especialmente en verduras y frutas. C&T relevó una suba del 7% en verduras y del 4% en frutas, mientras que Equilibra calculó un incremento del 5,4% en el primer rubro.

También se registraron presiones en combustibles, transporte y algunos servicios regulados. Estos movimientos explican parte de las estimaciones que anticipan una inflación cercana a la del mes anterior.

Según consultoras, los aumentos estacionales tuvieron incidencia durante octubre, especialmente en verduras y frutas. (Foto: archivo)

Qué se espera para los últimos meses del año

Las consultoras no prevén una desaceleración pronunciada de la inflación durante el cierre de 2026. Algunas proyectan que noviembre podría mostrar una variación levemente inferior, aunque diciembre podría volver a presentar presiones por factores estacionales, el turismo y eventuales aumentos de la carne y los combustibles.

En cuanto a las proyecciones anuales, C&T estimó que la inflación de 2026 cerrará cerca del 30%, mientras que EcoGo calculó un 30,6%.

El dato que publicará este jueves el Indec permitirá confirmar si la inflación de octubre quedó por debajo del registro de septiembre o si volvió a ubicarse en torno al 2% mensual.