El adiós de León XIV a Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción"

Finalmente, cerró su publicación con una frase que resumió el tono afectuoso de su despedida: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

La última jornada de León XIV en la Argentina

El mensaje se publicó durante el último día de la visita apostólica del Papa, que comenzó el domingo 8 de noviembre y tuvo actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba.

Durante este miércoles, León XIV visitó la cárcel de Devoto, donde se reunió con personas privadas de su libertad. Más tarde, encabezó una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una de las celebraciones centrales de su paso por el país.

Durante la homilía, el Papa volvió a evocar la figura de Francisco y dirigió un mensaje a los argentinos: “Argentina, levántate y camina”. También llamó a dejar atrás las divisiones y a fortalecer los vínculos de solidaridad.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo ante los miles de fieles que participaron de la celebración.

La Virgen de Luján también tuvo un lugar destacado en sus palabras. León XIV recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona de la Argentina, y le pidió que acompañara tanto su misión al frente de la Iglesia como el camino del pueblo argentino.