En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Argentina
Papa León XIV
REDES SOCIALES

El adiós de León XIV a Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción"

Tras cuatro días de actividades y encuentros con miles de fieles, el Pontífice agradeció el recibimiento, recordó a Francisco y dejó una afectuosa despedida en sus redes sociales.

El papa León y su histórica visita en Argentina. (Foto: Reuters).

El papa León y su histórica visita en Argentina. (Foto: Reuters).

El papa León XIV se despidió de la Argentina este miércoles con un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de cuatro días de actividades religiosas y encuentros multitudinarios con los fieles. En su publicación, agradeció el recibimiento que tuvo durante su visita apostólica y recordó especialmente a Francisco, su antecesor, a quien definió como el Papa nacido en esta tierra.

Leé también La emoción de Milei en la despedida con el papa León XVI y el triple abrazo con Karina y Quirno
La emoción del presidente en la despedida con el Papa. 

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, escribió León XIV junto a una fotografía en la que aparece junto a una imagen de la Virgen de Luján.

El Pontífice también hizo referencia al vínculo que construyó con el país y dejó una de las frases más destacadas de su paso por la Argentina: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

En el mismo mensaje, convocó a los argentinos a mantener la unidad y continuar unidos a través de la fe. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, expresó.

Finalmente, cerró su publicación con una frase que resumió el tono afectuoso de su despedida: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

La última jornada de León XIV en la Argentina

El mensaje se publicó durante el último día de la visita apostólica del Papa, que comenzó el domingo 8 de noviembre y tuvo actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba.

Durante este miércoles, León XIV visitó la cárcel de Devoto, donde se reunió con personas privadas de su libertad. Más tarde, encabezó una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una de las celebraciones centrales de su paso por el país.

Durante la homilía, el Papa volvió a evocar la figura de Francisco y dirigió un mensaje a los argentinos: “Argentina, levántate y camina”. También llamó a dejar atrás las divisiones y a fortalecer los vínculos de solidaridad.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo ante los miles de fieles que participaron de la celebración.

La Virgen de Luján también tuvo un lugar destacado en sus palabras. León XIV recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona de la Argentina, y le pidió que acompañara tanto su misión al frente de la Iglesia como el camino del pueblo argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Papa León XIV
Notas relacionadas
El papa León XIV se despidió de la Argentina y continúa su gira por Sudamérica rumbo a Perú
León XIV en Perú: la agenda completa del Papa en el país que ocupa un lugar especial en su corazón
El Papa recordó a Francisco en Luján: "Agradezco a Dios este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar