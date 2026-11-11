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La imagen de Pampita en Luján tras la polémica versión de que la echaron de la misa del papa León XIV

Tras los rumores de que la habían apartado de las vallas durante la misa de León XIV, Pampita compartió imágenes desde Luján y respondió con un mensaje contundente.

11 nov 2026, 18:08
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La visita de León XIV a la Basílica de Luján se convirtió en una jornada multitudinaria, marcada por la emoción y la devoción de casi tres millones y medio de fieles que se acercaron para recibir al Sumo Pontífice. Entre la multitud también estuvo Pampita, quien no pasó inadvertida y terminó envuelta en una polémica que decidió responder a su manera.

En las últimas horas, había circulado el rumor de que la modelo habría sido retirada de las vallas dispuestas para el paso del papamóvil. Sin embargo, lejos de entrar en una discusión pública o salir a dar explicaciones, Pampita eligió expresarse a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de significado.

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La conductora compartió una serie de selfies tomadas durante el encuentro religioso, en las que se la puede ver muy cerca de la explanada por donde pasó el Papa. Pero lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó las imágenes: una reflexión sobre el amor que el propio León XIV había compartido durante la mañana, al citar a San Agustín.

"Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor", escribió la modelo. Y sumó una segunda frase que terminó de darle sentido a su publicación: "Que la raíz del amor esté dentro de ti, y que de esa raíz no brote sino el bien".

Con esas palabras y las fotos que eligió mostrar, Pampita dejó una respuesta sutil, pero contundente, frente a las versiones sobre un supuesto desplazamiento del lugar desde donde presenciaría el recorrido papal.

Qué hizo Pampita antes de llegar a la Basílica de Luján para ver al Papa

La relación de Pampita con la fe volvió a quedar en evidencia durante la visita de León XIV a la Argentina. La modelo siguió de cerca las actividades del Pontífice y estuvo presente en distintos momentos de su recorrido, desde su llegada al país hasta la multitudinaria celebración en Luján.

Su participación comenzó el domingo, cuando se acercó al Aeroparque Jorge Newbery junto a su hija Anita y algunas amigas para presenciar el arribo del Santo Padre. Desde allí compartió imágenes en sus redes sociales y expresó su emoción con una frase: "Señales. Viendo llegar al Papa".

El lunes también estuvo en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Desde un lugar cercano al recorrido del papamóvil, registró el paso de León XIV y publicó un video acompañado por un mensaje de bienvenida: "Bendito el que viene en nombre del Señor".

Pero su entusiasmo no terminó allí. Durante la madrugada del miércoles, Pampita volvió a movilizarse, esta vez rumbo a Luján, acompañada por amigas. Compartió postales del trayecto, la llegada a la ciudad y la espera frente a la Basílica, en una jornada que tuvo un significado especial para la conductora, quien también participa habitualmente de la tradicional peregrinación al santuario.

     

 

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