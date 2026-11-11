La imagen de Pampita en Luján tras la polémica versión de que la echaron de la misa del papa León XIV

Con esas palabras y las fotos que eligió mostrar, Pampita dejó una respuesta sutil, pero contundente, frente a las versiones sobre un supuesto desplazamiento del lugar desde donde presenciaría el recorrido papal.

Qué hizo Pampita antes de llegar a la Basílica de Luján para ver al Papa

La relación de Pampita con la fe volvió a quedar en evidencia durante la visita de León XIV a la Argentina. La modelo siguió de cerca las actividades del Pontífice y estuvo presente en distintos momentos de su recorrido, desde su llegada al país hasta la multitudinaria celebración en Luján.

Su participación comenzó el domingo, cuando se acercó al Aeroparque Jorge Newbery junto a su hija Anita y algunas amigas para presenciar el arribo del Santo Padre. Desde allí compartió imágenes en sus redes sociales y expresó su emoción con una frase: "Señales. Viendo llegar al Papa".

El lunes también estuvo en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Desde un lugar cercano al recorrido del papamóvil, registró el paso de León XIV y publicó un video acompañado por un mensaje de bienvenida: "Bendito el que viene en nombre del Señor".

Pero su entusiasmo no terminó allí. Durante la madrugada del miércoles, Pampita volvió a movilizarse, esta vez rumbo a Luján, acompañada por amigas. Compartió postales del trayecto, la llegada a la ciudad y la espera frente a la Basílica, en una jornada que tuvo un significado especial para la conductora, quien también participa habitualmente de la tradicional peregrinación al santuario.