Franco Zunino contó toda la verdad sobre la escandalosa discusión con Nenu López: "Dicen que..."

De esta manera, Franco confirmó que la relación atraviesa un momento de distancia, aunque rechazó que hubiera existido una infidelidad de su parte. Sin profundizar en los motivos que los llevaron a alejarse, dejó en claro que la exposición de aquella pelea le genera tristeza y malestar.

Qué había dicho Nenu López

Nenu López y Franco Zunino reconocieron que son quienes se escuchan en los audios, aunque sostienen que corresponden a una discusión de pareja que no estuvo relacionada con una infidelidad. En uno de los fragmentos, la bailarina expresa: "¿Quién te creés que sos? Dijiste que pasaste una noche loca en la televisión. Sos una mierd..., ¿qué más querés? Vos borraste el chat y yo no te acusé nunca de mentir. Andate, no te quiero ver más en mi put.. vida, arruinás todo".

Tras la filtración y las especulaciones sobre la ruptura, Nenu publicó un descargo en sus historias de Instagram, donde cuestionó la exposición de su intimidad y rechazó que su angustia se vinculara automáticamente con un engaño.

“Me parece increíble que hayan tomado un audio mío llorando y atravesando un momento de angustia para construir una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. No todo llanto es consecuencia de una infidelidad, ni toda separación tiene una tercera persona detrás”, manifestó.

Además, remarcó que existen aspectos del vínculo que no son públicos: “A veces las relaciones atraviesan situaciones mucho más complejas que desde afuera nadie conoce”.

Por último, pidió que dejaran de circular interpretaciones sobre lo ocurrido: “No voy a permitir que un momento de vulnerabilidad se convierta en una excusa para inventar versiones sobre nuestra intimidad. Les pido respeto por los dos y que dejen de sacar conclusiones sobre una historia que no vivieron”.

Nenu también pidió respeto ante la difusión del audio y las especulaciones sobre la ruptura: "Me parece que es momento de pedir un poco de respeto y empatía. Detrás de todo lo que se está hablando hay personas, sentimientos y una historia que quienes están afuera no conocen en su totalidad".

La bailarina remarcó que ambos atraviesan un momento difícil y reclamó que se preserve su intimidad, sin buscar culpables ni convertir su separación en un debate público.