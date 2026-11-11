La decisión de la presidenta de Perú que generó polémica en plena visita del papa León XIV

Fujimori afirmó este martes que “jamás” se le ocurriría “desairar” al pontífice, pero remarcó que tiene “obligaciones de Estado que cumplir”.

Ante su ausencia en las últimas actividades de León XIV, la responsabilidad de encabezar la agenda oficial recaerá sobre el primer ministro, Luis Galarreta, quien también se desempeña como vicepresidente de Fujimori.

La agenda oficial recaerá sobre el primer ministro, Luis Galarreta, quien también se desempeña como vicepresidente de Fujimori. (Foto: archivo)

Entre las actividades previstas para el cierre de la visita se encuentra una misa multitudinaria que el Papa encabezará el lunes próximo en una base aérea de Lima.

La explicación del primer ministro sobre el viaje

Galarreta también se refirió a la polémica y sostuvo que la presidenta participará de las primeras jornadas de la visita pastoral, aunque lamentó que no pueda acompañar al Papa hasta el final de su estadía.

“La presidenta va a estar en las primeras fechas” de la visita del Papa y “lamentaba mucho no estar hasta el final”, señaló el funcionario.

Además, explicó que desde el Gobierno intentaron compatibilizar los compromisos institucionales con la agenda del pontífice. “Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del Papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos”, enfatizó.

El Senado autorizó a la presidenta peruana a viajar entre el 15 y el 21 de noviembre para participar de actividades del Foro APEC y realizar una visita oficial a Japón. (Foto: Reuters)

La autorización del Senado contempla la salida de Fujimori entre el 15 y el 21 de noviembre. En China, la mandataria participará de las actividades del APEC en la ciudad de Shenzhen, mientras que el 20 de noviembre tiene previsto realizar una visita de Estado a Japón.

La agenda de León XIV en su primer día en Perú

El papa León XIV arribará a Perú a las 17:30 en la Base Aérea del Callao y será recibido en una ceremonia oficial de bienvenida. La agenda continuará a las 18:15 con un acto protocolar en el Palacio de Gobierno y, media hora más tarde, mantendrá un encuentro con Fujimori.

El cierre de la primera jornada está previsto para las 19.45, con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde el pontífice pronunciará un discurso.