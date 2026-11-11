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La decisión de la presidenta de Perú que generó polémica en plena visita del papa León XIV

El Senado autorizó a la presidenta peruana a viajar entre el 15 y el 21 de noviembre para participar de actividades del Foro APEC y realizar una visita oficial a Japón. La mandataria no estará presente en la despedida del pontífice, prevista para el 16 de noviembre.

La mandataria no estará presente en la despedida del pontífice

La mandataria no estará presente en la despedida del pontífice, prevista para el 16 de noviembre. (Foto: A24).

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió la autorización del Senado para viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre, en medio de la visita del papa León XIV al país. La decisión generó cuestionamientos debido a que la mandataria partirá un día antes de que el pontífice concluya su estadía, prevista para el lunes 16, por lo que no estará presente en su despedida en el aeropuerto del Callao.

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Javier Milei participa de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Perú y antes mantuvo una reunión bilateral con la nueva presidenta, Keiko Fujimori. (Foto: X @CancilleriaPeru)

La aprobación se concretó este miércoles en el Senado, con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Fujimori había solicitado el permiso el lunes para participar de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China, y posteriormente cumplir con una visita oficial a Japón.

La mandataria partir&aacute; un d&iacute;a antes de que el pont&iacute;fice concluya su estad&iacute;a, prevista para el lunes 16. (Foto: Reuters)

La mandataria partirá un día antes de que el pontífice concluya su estadía, prevista para el lunes 16. (Foto: Reuters)

La coincidencia entre el viaje presidencial y la agenda del sumo pontífice despertó críticas en Perú, donde León XIV comenzará su visita durante la tarde de este miércoles. El Papa también tiene nacionalidad peruana y mantiene un vínculo especial con el país.

Qué dijo Keiko Fujimori sobre su ausencia en la despedida del Papa

Frente a los cuestionamientos, la mandataria aseguró que no tiene intención de desairar al líder de la Iglesia Católica, aunque defendió la necesidad de cumplir con sus compromisos institucionales.

Fujimori afirmó este martes que “jamás” se le ocurriría “desairar” al pontífice, pero remarcó que tiene “obligaciones de Estado que cumplir”.

Ante su ausencia en las últimas actividades de León XIV, la responsabilidad de encabezar la agenda oficial recaerá sobre el primer ministro, Luis Galarreta, quien también se desempeña como vicepresidente de Fujimori.

La agenda oficial recaer&aacute; sobre el primer ministro, Luis Galarreta, quien tambi&eacute;n se desempe&ntilde;a como vicepresidente de Fujimori. (Foto: archivo)

La agenda oficial recaerá sobre el primer ministro, Luis Galarreta, quien también se desempeña como vicepresidente de Fujimori. (Foto: archivo)

Entre las actividades previstas para el cierre de la visita se encuentra una misa multitudinaria que el Papa encabezará el lunes próximo en una base aérea de Lima.

La explicación del primer ministro sobre el viaje

Galarreta también se refirió a la polémica y sostuvo que la presidenta participará de las primeras jornadas de la visita pastoral, aunque lamentó que no pueda acompañar al Papa hasta el final de su estadía.

“La presidenta va a estar en las primeras fechas” de la visita del Papa y “lamentaba mucho no estar hasta el final”, señaló el funcionario.

Además, explicó que desde el Gobierno intentaron compatibilizar los compromisos institucionales con la agenda del pontífice. “Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del Papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos”, enfatizó.

El Senado autoriz&oacute; a la presidenta peruana a viajar entre el 15 y el 21 de noviembre para participar de actividades del Foro APEC y realizar una visita oficial a Jap&oacute;n. (Foto: Reuters)

El Senado autorizó a la presidenta peruana a viajar entre el 15 y el 21 de noviembre para participar de actividades del Foro APEC y realizar una visita oficial a Japón. (Foto: Reuters)

La autorización del Senado contempla la salida de Fujimori entre el 15 y el 21 de noviembre. En China, la mandataria participará de las actividades del APEC en la ciudad de Shenzhen, mientras que el 20 de noviembre tiene previsto realizar una visita de Estado a Japón.

La agenda de León XIV en su primer día en Perú

El papa León XIV arribará a Perú a las 17:30 en la Base Aérea del Callao y será recibido en una ceremonia oficial de bienvenida. La agenda continuará a las 18:15 con un acto protocolar en el Palacio de Gobierno y, media hora más tarde, mantendrá un encuentro con Fujimori.

El cierre de la primera jornada está previsto para las 19.45, con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde el pontífice pronunciará un discurso.

En pocas palabras

  • Keiko Fujimori viajó: La presidenta de Perú recibió autorización del Senado para un viaje a China y Japón, coincidiendo parcialmente con la visita del papa León XIV.
  • Polémica por ausencia: La mandataria partirá un día antes de la despedida del pontífice, lo que generó cuestionamientos en Perú.
  • Agenda papal: León XIV arribará a Perú y tendrá encuentros oficiales, incluyendo una misa multitudinaria.
Resumen generado por Thinkindot AI
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